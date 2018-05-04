Мэр Барнаула пообещал открыть 5 детсадов через год

На пять детсадов станет больше

В адресную инвестиционную программу включены детские сады-ясли в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и во Власихе. Сейчас сооружения на стадии проектирования.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

— В ближайшие два года в Барнауле построят пять детских садов. На эти цели из федерального бюджета планируется направить более 550 млн рублей на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. Это позволит создать около 1500 новых мест, более 600 из которых — в яслях.

Задача — построить школы как можно быстрее

В Барнауле также идет строительство двух новых школ в Индустриальном районе. Одну из них, в квартале 2008, должны запустить осенью 2018 года. Сейчас строители возводят третий этаж. Новая школа состоит из двух блоков. В одном разместят учебные классы, в другом — столовую, библиотеку, два спортивных и один актовый зал.

Школьный бассейн расположен в отдельно стоящем здании, его уже возвели, остались отделочные работы. На территории школы будет стадион с футбольным полем, площадками для игр и отдыха.

"Пока в новую школу записали 302 ребенка, сейчас занимаемся комплектованием штата и выбором директора", — рассказала Наталья Полосина, председатель городского комитета по образованию.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

— Все строительные работы ведутся по графику, качество работ хорошее. Но вы должны пообещать, что сдадите школу до 1 сентября этого года. Чтобы детям не пришлось идти в первый класс сначала в одну школу, а потом переходить в новую.

Главный инженер компании застройщика ("Селф") Александр Жокин рассказал, что они делают все, что от них зависит, чтобы уложиться в срок. Работы идут по графику. Если погода не подведет, объект должны сдать до ноября 2018 года, отметил Жокин.

Светлана Чаузова, начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства, отметила, что неплохо было бы побыстрее распределять бюджетные деньги, которые иногда поступают с задержкой. На что Дугин ответил: "Распределим, вы главное постройте".

Вторая школа появится в квартале 2006а. К строительным работам там приступили в апреле 2018 года. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2019 года. Сейчас там ведется устройство котлована под новую школу, которую построят по типовому проекту на 550 мест.

Новую школу запланировали и для квартала 2023 (Лазурный-2). Здесь еще не закончено строительство жилых домов, но проект школы уже разрабатывает "Алтайгражданпроект".