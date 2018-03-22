Барнаульцы могут выбрать красавца на конкурсе "Мистер Академия"

28 марта в Алтайском филиале РАНХиГС состоится традиционный конкурс творчества, мужества и таланта "Мистер Академия". Пока подготовка идет полным ходом, предлагаем читателям altapress.ru выбрать победителя номинации "Мистер-онлайн". Для этого нужно поставить под любым из фото оценку от 1 до 5.
Роман Румянцев. Фото : Диана Павлюкова.
Владимир Пустовалов. Фото : Диана Павлюкова.
Никита Ковалев. Фото : Диана Павлюкова.
Георгий Чернов. Фото : Диана Павлюкова.
Кирилл Рева. Фото : Диана Павлюкова.
Сергей Титов. Фото : Диана Павлюкова.
Алексей Шалимов. Фото : Диана Павлюкова.
Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова.
Участники конкурса "Мистер Академия-2018"
- Роман Румянцев, 1 курс, направление "Юриспруденция"
- Владимир Пустовалов, 1 курс, направление "Юриспруденция"
- Никита Ковалев, 4 курс, направление "Психология"
- Георгий Чернов, 4 курс, направление "Психология"
- Кирилл Рева, 3 курс, направление "Экономика"
- Сергей Титов, 2 курс, направление "Государственное и муниципальное управление"
- Алексей Шалимов, 2 курс, направление "Юриспруденция"
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