Барнаульцы могут выбрать красавца на конкурсе "Мистер Академия"

28 марта в Алтайском филиале РАНХиГС состоится традиционный конкурс творчества, мужества и таланта "Мистер Академия". Пока подготовка идет полным ходом, предлагаем читателям altapress.ru выбрать победителя номинации "Мистер-онлайн". Для этого нужно поставить под любым из фото оценку от 1 до 5.

Роман Румянцев. Фото : Диана Павлюкова. Владимир Пустовалов. Фото : Диана Павлюкова. Никита Ковалев. Фото : Диана Павлюкова. Георгий Чернов. Фото : Диана Павлюкова. Кирилл Рева. Фото : Диана Павлюкова. Сергей Титов. Фото : Диана Павлюкова. Алексей Шалимов. Фото : Диана Павлюкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Участники конкурса "Мистер Академия-2018" Роман Румянцев, 1 курс, направление "Юриспруденция"

Владимир Пустовалов, 1 курс, направление "Юриспруденция"

Никита Ковалев, 4 курс, направление "Психология"

Георгий Чернов, 4 курс, направление "Психология"

Кирилл Рева, 3 курс, направление "Экономика"

Сергей Титов, 2 курс, направление "Государственное и муниципальное управление"

Алексей Шалимов, 2 курс, направление "Юриспруденция"