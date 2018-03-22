Образование

Барнаульцы могут выбрать красавца на конкурсе "Мистер Академия"

Сегодня, 19:12.
Образование

28 марта в Алтайском филиале РАНХиГС состоится традиционный конкурс творчества, мужества и таланта "Мистер Академия". Пока подготовка идет полным ходом, предлагаем читателям altapress.ru выбрать победителя номинации "Мистер-онлайн". Для этого нужно поставить под любым из фото оценку от 1 до 5.

Участники конкурса "Мистер Академия-2018"

  • Роман Румянцев, 1 курс, направление "Юриспруденция"
  • Владимир Пустовалов, 1 курс, направление "Юриспруденция"
  • Никита Ковалев, 4 курс, направление "Психология"
  • Георгий Чернов, 4 курс, направление "Психология"
  • Кирилл Рева, 3 курс, направление "Экономика"
  • Сергей Титов, 2 курс, направление "Государственное и муниципальное управление"
  • Алексей Шалимов, 2 курс, направление "Юриспруденция"
Роман Румянцев.
Роман Румянцев.
Роман Румянцев.
Роман Румянцев.
Владимир Пустовалов.
Владимир Пустовалов.
Владимир Пустовалов.
Владимир Пустовалов.
Никита Ковалев.
Никита Ковалев.
Никита Ковалев.
Никита Ковалев.
Георгий Чернов.
Георгий Чернов.
Георгий Чернов.
Георгий Чернов.
Кирилл Рева.
Кирилл Рева.
Кирилл Рева.
Кирилл Рева.
Сергей Титов.
Сергей Титов.
Сергей Титов.
Сергей Титов.
Алексей Шалимов.
Алексей Шалимов.
Алексей Шалимов.
Алексей Шалимов.
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