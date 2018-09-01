В барнаульской школе дети пришли на линейку в полицейской форме

В 2014 году в этой школе начали углубленно изучать основы права. На занятиях дети осваивают правовую и психологическую подготовку, учатся рукопашному бою, огневой подготовке, а также знакомятся с работой различных служб и подразделений полиции.

Классы правоохранительной направленности есть на базе 1-го, 2-го, 5-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-х классов.

Торжественную линейку посетил начальник управления МВД России по городу Барнаулу, полковник полиции Максим Гердт.

Чтобы помочь сделать правильный выбор, с вами будут заниматься как действующие сотрудники полиции из разных подразделений, так и преподаватели Барнаульского юридического института МВД России. И если за время обучения в профильном классе вы поймете, что всю свою жизнь готовы посвятить службе Отечеству, закону и нашему народу, то двери для вас будут открыты.