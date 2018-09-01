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В барнаульской школе дети пришли на линейку в полицейской форме

1 сентября в барнаульской школе № 53 прошла торжественная линейка, на которую дети пришли в форме сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

1 сентября в барнаульской школе №53.
1 сентября в барнаульской школе №53.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

В 2014 году в этой школе начали углубленно изучать основы права. На занятиях дети осваивают правовую и психологическую подготовку, учатся рукопашному бою, огневой подготовке, а также знакомятся с работой различных служб и подразделений полиции.

Классы правоохранительной направленности есть на базе 1-го, 2-го, 5-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-х классов.

1 сентября в барнаульской школе №53.
1 сентября в барнаульской школе № 53.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
1 сентября в барнаульской школе №53.
1 сентября в барнаульской школе № 53.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
1 сентября в барнаульской школе №53.
1 сентября в барнаульской школе № 53.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
1 сентября в барнаульской школе №53.
1 сентября в барнаульской школе № 53.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Торжественную линейку посетил начальник управления МВД России по городу Барнаулу, полковник полиции Максим Гердт.

Максим Гердт,
начальник управления МВД России по городу Барнаулу, полковник полиции:

Чтобы помочь сделать правильный выбор, с вами будут заниматься как действующие сотрудники полиции из разных подразделений, так и преподаватели Барнаульского юридического института МВД России. И если за время обучения в профильном классе вы поймете, что всю свою жизнь готовы посвятить службе Отечеству, закону и нашему народу, то двери для вас будут открыты.

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