Поздравление с 1 сентября ученикам
День знаний на календаре,
Говорит он детворе:
В школу собирайтесь,
Знаний набирайтесь!
Мы желаем вам, детишки,
Хорошо учиться,
Занимательные книжки
Читать и не лениться!
С интересом изучать
Разные науки,
На уроках отвечать,
А не зевать от скуки!
Вот школьный поезд тронулся,
Мелькают фонари.
Билеты все распроданы,
За грузом едем мы,
А груз тот — ваши знания,
Без них сейчас никак,
Вы летом отдохнули,
Пора учиться, так?
На станции «начальная"
Вдруг зазвенит звонок,
И мы пойдем с улыбками
На первый свой урок!
Осень быстро наступила,
Снова в школу вы пришли.
Впечатлений целый ранец
Вы с каникул принесли!
Вас с Днем знаний поздравляем,
Пусть успешен будет год,
Лишь отличные оценки
Пусть он всем вам принесет.
Силы будут пусть. Желанья
Грызть гранит науки вам!
Достижения пусть будут
Мамам, папам, как бальзам.
Поздравления с 1 сентября учителям
Уважаемые, дорогие учителя, Вы стоите на старте нового годового забега по школьной программе. Пускай этот год будет результативным, продуктивным, познавательным и интересным!
Желаем вам терпения стального, здоровья гранитного, счастья лучистого и «шелковых» учеников.
Поздравляю с Днем знаний!
Пускай этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминания. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!
Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости, сил, здоровья и оптимизма.
Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас.
В добрый час, в новый учебный год!
Поздравления с 1 сентября коллегам
Вот и новый учебный год
Подарила нам плакса-осень,
Кто-то верит в него и ждет.
Кто-то, честно сказать, не очень.
Отпуск окончен, но слез не льем!
Пусть и грустно вздохнется что-то…
Все равно все в школу идем,
Кто на праздник, а кто — на работу!
День знаний наступил веселый,
Шагнула осень на порог.
И вновь: привет, родная школа!
И вновь: пора вести урок.
Желаю нам терпенья море,
И крепких нервов целый год.
Пусть труд наш будет плодотворен,
Успехов много принесет.
Ну что, коллеги, поздравляю,
Побольше сил в новом году!
Учеников умных желаю,
Чтоб все ловили на лету!
Пусть дни летят круговоротом,
Успехов вам в школьных делах,
Пускай лишь крупные банкноты
Хранятся в ваших кошельках!
Поздравления с 1 сентября короткие в стихах
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Приходит к нам День знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить
С первым осенним днем!
День знаний сегодня! Праздник! Ура!
Мудрости всем я желаю с утра,
Знаний сокровища не растерять
И каждый день новыми ум пополнять!
Поздравление с 1 сентября в прозе
Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентября — с Днём знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.
Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — это праздник, День знаний! Поздравляю учителей и учащихся с новым учебным годом. Пусть он будет легок и насыщен. Пусть раскроются новые таланты, усвоится учебный материал и на «отлично» сдадутся контрольные. Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!
Поздравляю с Днём знаний, с новым стартом к большим победам и высоким достижениям. Желаю успехов в учебном процессе, в творческих поисках, в реализации идей. Пусть будни будут яркими и плодотворными, а выходные — увлекательными и весёлыми!
Источник — сайт pozdravok.ru