День знаний на календаре, Говорит он детворе: В школу собирайтесь, Знаний набирайтесь! Мы желаем вам, детишки, Хорошо учиться, Занимательные книжки Читать и не лениться! С интересом изучать Разные науки, На уроках отвечать, А не зевать от скуки!

Вот школьный поезд тронулся,

Мелькают фонари.

Билеты все распроданы,

За грузом едем мы,

А груз тот — ваши знания,

Без них сейчас никак,

Вы летом отдохнули,

Пора учиться, так?

На станции «начальная"

Вдруг зазвенит звонок,

И мы пойдем с улыбками

На первый свой урок!