Прощайте, «пятерки». В российских школах хотят ввести 12-балльную систему

Анзор Музаев,
заместитель главы Рособрнадзора:
Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания.
По словам представителя Института образования ВШЭ Виктора Болотова, которого еще называют «отцом ЕГЭ», пятибалльная система оценок в российских школах — «позавчерашняя», поэтому ее безусловно надо менять.
Виктор Болотов,
руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ:
Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе. В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы.