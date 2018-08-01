Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Образование
869

Прощайте, «пятерки». В российских школах хотят ввести 12-балльную систему

В Рособрнадзоре обсуждается вопрос о переходе с пятибалльной системы оценок на 12-балльную. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Анзор Музаев.

Школьник с книгами.
Школьник с книгами.
СС0

Анзор Музаев,
заместитель главы Рособрнадзора:

Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания.

По словам представителя Института образования ВШЭ Виктора Болотова, которого еще называют «отцом ЕГЭ», пятибалльная система оценок в российских школах — «позавчерашняя», поэтому ее безусловно надо менять.

Виктор Болотов,
руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ:

Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе. В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA