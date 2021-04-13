В барнаульской школе проведут открытый урок биатлона

Организаторы: «Союз ветеранов биатлона Алтая» и Газпром газораспределение Барнаул.
Начало: 12.00.
Адрес: г. Барнаул ул. Северный Власихинский проезд, 64.
Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.
15 апреля 2021 г., в рамках федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО», в средней школе № 127 состоится открытый урок биатлона, для учащихся 4, 5-х классов.
Организаторы: «Союз ветеранов биатлона Алтая» и Газпром газораспределение Барнаул.
Начало: 12.00.
Адрес: г. Барнаул ул. Северный Власихинский проезд, 64.
Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.
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