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Образование
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В барнаульской школе проведут открытый урок биатлона

15 апреля 2021 г., в рамках федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО», в средней школе № 127 состоится открытый урок биатлона, для учащихся 4, 5-х классов.

Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО».
Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО».
Фото: «Союз ветеранов биатлона Алтая»

Организаторы: «Союз ветеранов биатлона Алтая» и Газпром газораспределение Барнаул.

Начало: 12.00.

Адрес: г. Барнаул ул. Северный Власихинский проезд, 64.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

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