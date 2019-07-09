В Бийске и Барнауле построят крупные школы на тысячи мест

В Барнауле и Бийске могут появиться крупные школы, каждая — на 1,1 тысяч учеников. Такую возможность не исключил Александр Филиппов, замминистра образования края, выступая 8 июля перед журналистами.

Поручение рассмотреть такой вопрос минобру края дал губернатор Виктор Томенко. Таких крупных объектов в регионе еще не строили, сказал Филиппов.

Одна из школ может быть построена в квартале 2023 в Барнауле (в районе новой «Ленты»). Проект разработан институтом «Алтайкоммунпроект». К нему есть ряд замечаний со стороны министерства просвещения России, однако они устранимы. По словам Филиппова. администрация Барнаула в ближайшее время приведет проектную документацию в соответствие.

Вторая аналогичная школа может появиться в Бийске, где местные власти уже выделили под нее участок.

Это, сказал замминистра, будут проекты современных школ XXI века. Обе должны планируется построить до 2022 года.

Напомним, в Барнауле уже разрабатывали проект школы на 1,1 тысяч мест, однако затем из-за недостатка финансирования ее мощность сократили до 550 мест.