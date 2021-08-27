В ближайшее время поменяют все модели ЕГЭ по всем предметам

Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут меняться с 2022 по 2024 годы, сообщает ТАСС .

В Рособрнадзоре объяснили внесение изменений тем, что в следующем году школу будут заканчивать дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам.

«Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать», — заявили в Рособрнадзоре.

Сбор предложений от участников экзаменов, их родителей и учителей проводился по итогам экзаменационной кампании 2021 года, пишет bfm.ru. Среди предложений были вопросы о проведении ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном, с возможностью выбора формата проведения экзаменов для учеников.