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Образование
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В Челябинске прошли образовательно-просветительские мероприятия по вопросам формирования межнационального согласия

17 сентября 2021 года на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия. Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, родительского сообщества, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты. Всего в мероприятиях приняло участие 244 человека.

Основные форматы работы мероприятий включали:

  1. Открытый урок, посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации.
  2. Проектная мастерская «Проектная деятельность как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде».
  3. Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды».
  4. Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде».
  5. Стратегическая сессия, приуроченной к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Материалы мероприятий представлены на:

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