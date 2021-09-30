В Челябинске прошли образовательно-просветительские мероприятия по вопросам формирования межнационального согласия

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, родительского сообщества, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты. Всего в мероприятиях приняло участие 244 человека.
Основные форматы работы мероприятий включали:
- Открытый урок, посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации.
- Проектная мастерская «Проектная деятельность как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде».
- Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды».
- Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде».
- Стратегическая сессия, приуроченной к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.
Материалы мероприятий представлены на: