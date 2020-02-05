В деревню за миллионом. На Алтай поступил вал заявок от желающих работать сельским учителем

Более 550 предложений от учителей из Алтайского края и других регионов поступило в Алтайский край. Все они хотели бы участвовать в программе «Земский учитель», в соответствии с которой в этом году выдадут по 1 млн рублей участникам программы, переехавшим в деревню или небольшой город работать учителем, рассказали в правительстве Алтайского края.

1 млн рублей — единовременная выплата учителям, приезжающим в село или небольшой город (население — до 50 тыс.), причем они берут обязательства отработать в деревне не менее пяти лет (объем нагрузки не менее 18 часов в неделю). Претенденты на выплату должны пройти конкурсный отбор.

И судя по количеству поданных заявок уже сегодня спрос огромный: подано уже более 550 заявок. А деньги в 2020 году получат только 44 человека.

«44 миллиона рублей из федерального бюджета в 2020 году будет выделено. Конкурс уже начался, и в апреле будут подведены результаты. Мы назовем имена 44 счастливцев, которые поедут работать в сельскую местность и получат миллион рублей», — сказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Программа «Учитель для России» Предоставлено Ириной Демидовой

По словам министра, реализация программы «Земский учитель» поможет закрыть часть вакансий. Важно, что здесь нет географических границ — из любой точки страны человек может приехать на Алтай. Или наш учитель уехать в другой регион.

«Главное, чтобы человек имел образование, опыт работы и был не старше 55 лет», добавил министр.

В целом же сегодня в Алтайском крае более 180 вакансий для учителей — так что те, кто едут, могут выбрать.