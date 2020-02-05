В деревню за миллионом. На Алтай поступил вал заявок от желающих работать сельским учителем

1 млн рублей — единовременная выплата учителям, приезжающим в село или небольшой город (население — до 50 тыс.), причем они берут обязательства отработать в деревне не менее пяти лет (объем нагрузки не менее 18 часов в неделю). Претенденты на выплату должны пройти конкурсный отбор.
И судя по количеству поданных заявок уже сегодня спрос огромный: подано уже более 550 заявок. А деньги в 2020 году получат только 44 человека.
«44 миллиона рублей из федерального бюджета в 2020 году будет выделено. Конкурс уже начался, и в апреле будут подведены результаты. Мы назовем имена 44 счастливцев, которые поедут работать в сельскую местность и получат миллион рублей», — сказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
По словам министра, реализация программы «Земский учитель» поможет закрыть часть вакансий. Важно, что здесь нет географических границ — из любой точки страны человек может приехать на Алтай. Или наш учитель уехать в другой регион.
«Главное, чтобы человек имел образование, опыт работы и был не старше 55 лет», добавил министр.
В целом же сегодня в Алтайском крае более 180 вакансий для учителей — так что те, кто едут, могут выбрать.