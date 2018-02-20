Депутат предложил создать в России министерство виртуальной реальности

Борис Чернышов,

заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию:

— Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе".

Как говорит депутат, "Минновтеха и виртреала" будет осуществлять поддержку, разработку и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности. Именно создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход, говорит Чернышов.

Новое министерство, по идее чиновника, поспособствует цифровизации населения. Как считает депутат, это положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан. Например, с помощью VR-технологий врачи могли бы проводить удаленный прием больных.

По мнению думца, такие прорывные технологии необходимо применять в туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке. А также, говорит Чернышов, виртуальную реальность можно задействовать и в образовательном процессе. Это позволит школьникам запоминать материал с помощью "полного погружения" в него.

Справка

Борис Чернышев — депутат Государственной думы VII созыва. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член высшего совета ЛДПР. Депутату 28 лет, он закончил ВШЭ и магистратуру МГУ по специальности "политология".

Является одним из авторов проекта о разрешении вступать в политические партии и участвовать в выборах с 16 лет. Также автор законопроекта об ужесточении продажи вейпов. Внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий принимать юношей со средним специальным образованием в педагогические вузы без экзаменов, чтобы увеличить количество мужчин-преподавателей в школах.