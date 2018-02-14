Депутаты предлагают убрать страховые компании из системы ОМС

Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об удалении страховых компаний из системы обязательного медицинского страхования. Функции страховщиков сможет выполнять Фонд ОМС, сообщил член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный, пишет "Медицинский вестник".
По словам парламентария, страховые компании не устанавливают тарифы, не выбирают медицинские организации или медицинских работников, не несут никаких рисков.
От отметил, что вся роль компаний, котоыре занимаются страхованием в медицине, сводится только к получению денег в виде 1% и штрафов от медицинских организаций. Ежегодно система теряет на этом около 25 млрд рублей. "Это половина всех расходов на льготное лекарственное обеспечение в России", — рассказал Куринный.
Инициативы поддержали первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. По их мнению, страховые компании не выполняют своих функций, заложенных в них изначально: заботы о здоровье пациентов и повышения качества их обслуживания.
Предсетатель ФОМС Наталья Стадченко предложила ужесточить требования к страховой медицинской организации при получении лицензии и в рамках лицензионного контроля, которое осуществляет Центробанк.
Ранее депутаты собрались внести законопроект, согласно которому деньги на обязательное медицинское страхование (ОМС) должны перечисляться на личные счета пациентов.
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