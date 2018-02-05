Государство может снять с себя часть расходов на медицину

Вопрос об ОМС в конце января обсуждали в Минфине на совещании с участием министра финансов Антона Силуанова, представителей ЦБ и крупных страховых компаний, пишет издание. По словам топ-менеджера одной из страховых компаний, речь шла о том, что страховщики не играют достаточной роли: они лишь пропускают через себя деньги.

Участники совещания решили, что систему оплаты здравоохранения нужно реформировать в нескольких пилотных регионах.

Сейчас система ОМС работает таким образом: комиссия из представителей территориального фонда ОМС и местных властей определяет на год вперед, сколько и каких потребуется медицинских услуг, устанавливает тарифы, исходя из подушевого норматива и прогноза заболеваемости. Затем деньги каждый месяц переводят страховщикам в зависимости от количества застрахованных. Больница выставляет страховщикам счета за фактически оказанные услуги. Если счет меньше перечисленной на месяц суммы, компания в течение трех дней возвращает деньги в территориальный фонд.

Количество услуг и тарифы сейчас определяются непрозрачно, поэтому в министерстве хотят изменить схему. Чиновники предлагают регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, — например, часть амбулаторной — и привлечь страховщиков к формированию разумных тарифов.

Деньги распределять будут территориальные фонды ОМС, но страховая компания сможет направлять людей в более эффективные с её точки зрения клиники. Если стоимость услуг этой клиники окажется выше тарифа, страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам. Если траты окажутся ниже, остаток страховая компания оставит себе. Для россиян все услуги останутся бесплатными.

Риски планируют передавать страховщикам с 2020 года, после внесения поправок в закон об ОМС. Эта инициатива поможет выявить неэффективные расходы, а сэкономленные деньги направить на увеличение количества предлагаемых услуг.

В октябре 2017 года Владимир Путин высказал мнение, что пора определить, какие медицинские услуги россияне будут получать безвозмездно, а за что придется платить самим.

Гендиректор ФГБУ "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава Виталий Омельяновский рассказывал, что в России могут сделать обязательный минимум бесплатных услуг, за все, что не войдет в этот список, надо будет доплачивать. Есть и другой вариант: гражданин может доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении им лимита. Речь не идет об инвалидах, детях или хронических больных, пояснил он.

Но пока такая инициатива противоречит Конституции, по которой каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.