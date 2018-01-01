Что изменится в медицине для жителей Алтая с 1 января 2018 года?

Врачи смогут консультировать по телефону и скайпу

С 1 января начнет действовать закон о телемедицине, который предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно. После очного осмотра медики смогут консультировать пациента по телефону, интернету. Для этого создадут единую электронную базу пациентов, в которой будут храниться все данные и результаты исследований. Пациенту не придется постоянно носить с собой карточку, например, из сельской больницы в городскую, сидеть в очереди при повторном посещении врача, заново проходить исследования, а данные о его болезнях и анализах не будут теряться. Возможно, что такие услуги не войдут в пакет ОМС, а будут предоставляться только за деньги.

Однако эксперты отмечают, что закон не сможет работать по всей стране. Потому что для полной информатизации медучреждений понадобится еще как минимум пять лет. В Алтайском крае все больницы планируют подключить к высокоскоростному интернету в течение 2018 года.

Жизненно важных лекарств станет больше и они могут подорожать

1 января вступает в силу распоряжение Правительства РФ о расширении перечня жизненно необходимых лекарств. Список дополнили 60 лекарствами и 8 препаратами для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Вице-премьер Ольга Голодец отмечает, что часть лекарств являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний.

Однако эти лекарства могут подорожать. С началом нового года в России заработает информационная аналитическая система (ИАС) для мониторинга цен на медикаменты на госторгах. Эта система должна сэкономить госсредства, автоматически устанавливая максимальную цену на лекарства основываясь на внесенных в реестр данных государственной базы лекарств. Но специалисты отмечают, что это может привести к противоположному эффекту — из-за проблем синхронизации базы ИАС и госреестра лекарств, цены могут вырасти. Но само министерство здравоохранения эту информацию опровергает.

Диспансерицазию будут проводить по-новому

Новые правила диспансеризации позволят исключить ненужные анализы и добавить те, которые будут необходимы пациенту. Необязательными станут исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких у детей. Некоторые возрастные категории людей будут проходить диспансеризацию раз в два года, а не в три, как было раньше.

Флюорографию и маммографию для женщин в возрасте от 39 до 51 года, исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет будут делать раз в два года.

Для россиян старше 49 лет будут делать дополнительные анализы, чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии. Электрокардиография, которая раньше была обязательной для всех в возрасте от 21 до 39 лет, теперь будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет, чтобы выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фельдшеры здравпунктов и ФАПов смогут определять сердечно-сосудистый риск, консультировать на первом и втором этапах диспансеризации.

Ввели новые правила по системе госгарантий бесплатной медицинской помощи

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год прописывает право людей с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих , с хроническими болезнями на диспансеризацию. Людей с хронической почечной недостаточностью будут доставлять от места жительства до больниц и обратно за счет бюджета.

Программа уточняет, что сроки ожидания специализированной (кроме высокотехнологичной) медпомощи для больных с онкологией не должны превышать 14 дней с момента установления диагноза.

Детские медосмотры будут проходить по-другому

Прежде всего, теперь их не подразделяют на профилактические, предварительные и периодические. Теперь все детские медосмотры будут проводить как профилактические.

Решили и проблему с нехваткой детских хирургов. Если в больнице нет такого специалиста, то осмотр проведет врач-хирург, который прошел обучение по особенностям детской хирургии.

Если раньше дети до 15 лет должны были приходить на медосмотр с родителями, то теперь этого не требуется. Но врач, ответственный за профосмотр, должен за 5 рабочих дней до начала дать ребенку бумаги на согласие о медицинском вмешательстве. Родители или опекуны подписывают их, и тогда им не нужно будет приходить с ребенком на осмотр.

Ребенку не придется делать повторную флюорографию, если последний раз он проходил не больше 12 месяцев назад.

Первый этап профосмотра увеличили до 20 рабочих дней.

В Алтайском крае стартует масштабный проект о здоровом образе жизни

В 2018 году в регионе начнется реализация федерального проекта "Формирование здорового образа жизни". Его цель — увеличить количество приверженцев ЗОЖ. Масштабную компанию по формированию здорового образа жизни будут реализовывать не только Минздрав, но и другие ведомства, производители продуктов питания, работодатели, волонтеры и общественные организации.