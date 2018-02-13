"Здоровый" счет: депутаты предлагают переводить деньги на ОМС пациентам

Выбор за пациентом

Вострецов считает, что систему ОМС надо пересмотреть. По его словам, она выгодна только детям и пенсионерам, поскольку взрослое население предпочитает лечиться в частных клиниках — так удобнее и быстрее, но требует дополнительных затрат, пишет "Российская газета".

Если законопроект примут, он поможет улучшить качество медицинской помощи, потому что пациенты будут сами выбирать, в какую клинику и к какому врачу им идти, уверен Вострецов.

С ним не согласна главный врач медицинского центра "Исида" Лиля Восканян. Она считает, что счет пациента должен быть виден клиникам.

"Что делать, если деньги закончились? Пациент потратил их на то, что ему надо и не надо, а потом вдруг случилось острое заболевание. Его надо оперировать, а он потратил все на массаж. И где взять деньги?" — говорит врач.

Она также отмечает, что такой закон будет удобен частным клиникам — к ним будут приходить пациенты и оставлять все деньги там. Но когда помощь понадобится по-настоящему, взять средства будет негде.

"Ведомости" пишут, что сейчас система ОМС работает таким образом: комиссия из представителей территориального фонда (ТФОМС) и региональных властей определяет на год вперед, сколько и каких медицинских услуг потребуется, устанавливает тарифы исходя из подушевого норматива и прогноза заболеваемости. Затем деньги каждый месяц переводят страховым компаниям в зависимости от количества застрахованных. Клиника выставляет страховщику счета за фактически оказанные услуги. Если счет меньше ежемесячной суммы, компания в течение трех дней возвращает деньги в территориальный фонд.

Руководитель службы полисного обеспечения алтайского филиала страховой группы "Спасские ворота-М" Елена Кононова считает, что подобную инициативу надо тщательно прорабатывать. Все клиники, которые работают в системе обязательного медстрахования, должны быть лицензированы и проверяться территориальным фондом. ОМС гарантирует не только бесплатную, но и качественную медпомощь.

"Здесь возникают проблемы в системе взаиморасчетов. Пациент приходит в клинику, ему оказывают надлежащую помощь, выставляют счета, мы оплачиваем. А если помощь ненадлежащая, то услуга снимается с оплаты, — говорит Кононова. — К тому же практика показывает, что многие люди не знают своих прав в сфере ОМС. Сначала надо устранять безграмотность населения, а потом внедрять законопроект".

Для того чтобы закон в случае его принятия правильно работал, надо четко прописать, как пациенты должны будут пользоваться счетами и кто станет отслеживать и регулировать этот процесс. С одной стороны, принятие такого законопроекта усилит конкурентную борьбу между клиниками, а с другой — персонализация средств вызовет отток денег в пользу работающего населения, пишет "Российская газета". Региональным бюджетам придется закладывать дополнительные средства на детей и пенсионеров. Но уже сейчас это и без того тяжелая ноша для региональной казны.

Сегодня система ОМС внедряется в частные клиники с большой пробуксовкой. Врачи барнаульских коммерческих медцентров в прошлом году говорили altapress.ru о дискриминации: частников включают в систему ОМС за полгода до того, как объявляют тарифы, то есть если они окажутся нерентабельными, клиника все равно будет обязана выполнить обязательства. Кроме того, тарифы для коммерческих центров часто ниже, чем для государственных учреждений.

Сейчас решение вступить в систему ОМС позволяет клиникам делать часть операций на грани рентабельности, но зато работать с целевой аудиторией.

Разгрузить государство

Передача денег в руки пациентов не единственное нововведение, которое предлагают чиновники в сфере ОМС. "Ведомости" пишут, что в конце января в Минфине прошло совещание, на котором участники пришли к выводу, что систему необходимо реформировать таким образом, чтобы снять часть нагрузки с государства.

По данным издания, власти предлагают регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, прогнозировать расходы на которые проще всего, например на какую-то часть амбулаторной. А сформировать подходящие тарифы должны будут помочь страховые компании. Распределять деньги продолжат ТФОМСы, но страховая компания сможет направлять людей в более эффективные, с ее точки зрения, клиники. Если стоимость услуг этой клиники окажется выше тарифа, страховщик заплатит недостающую сумму сам. А если траты окажутся ниже, остаток страховая компания заберет себе.

Для россиян же вся помощь останется бесплатной. По словам авторов такой идеи, это поможет выявить неэффективные расходы и направить сэкономленные деньги на то, чтобы увеличить перечень предлагаемых услуг.