В 2020 году АлтГУ побил рекорд десятилетия по количеству зачисленных первокурсников

В минувшую субботу, 29 августа, в Алтайском государственном университете завершился очередной этап зачисления абитуриентов. Были опубликованы приказы о зачислении на бюджетные места по программам магистратуры и аспирантуры, а несколькими днями ранее прошло массовое зачисление на бюджетные и платные места на программы среднего профессионального образования, реализуемые в Колледже АлтГУ и в филиалах университета в городах Рубцовске, Белокурихе и Бийске.

По итогам прошедшего зачисления в вуз все бюджетные места, выделенные для приема первокурсников, оказались заполнены на 100%. Студентами Алтайского государственного университета на текущий момент стали уже более 4600 человек! Эта цифра стала рекордной за последнее годы, превысив фактическое зачисление прошлого года уже на 100 человек.

При этом, как сообщили в вузе, в 2020 году в АлтГУ поступили 26 ребят, которые стали победителями и призерами 13 различных интеллектуальных состязаний. В их числе победитель Всероссийской олимпиады школьников. Такое число олимпиадников — это лучший результат в Алтайском крае, в Сибирском федеральном округе — четвертый. Эти позиции классический университет уверенно удерживает уже на протяжении четырех лет, отметили в краевом Министерстве образования и науки.

Вместе с тем, как отмечают в приемной комиссии университета, в вузе до конца сентября еще продолжится прием на платные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры по заочной форме обучения, а также на платные места по программам среднего профессионального образования.