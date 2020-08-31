Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование
73

В 2020 году АлтГУ побил рекорд десятилетия по количеству зачисленных первокурсников

В минувшую субботу, 29 августа, в Алтайском государственном университете завершился очередной этап зачисления абитуриентов. Были опубликованы приказы о зачислении на бюджетные места по программам магистратуры и аспирантуры, а несколькими днями ранее прошло массовое зачисление на бюджетные и платные места на программы среднего профессионального образования, реализуемые в Колледже АлтГУ и в филиалах университета в городах Рубцовске, Белокурихе и Бийске.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Фото: архив АлтГУ.

По итогам прошедшего зачисления в вуз все бюджетные места, выделенные для приема первокурсников, оказались заполнены на 100%. Студентами Алтайского государственного университета на текущий момент стали уже более 4600 человек! Эта цифра стала рекордной за последнее годы, превысив фактическое зачисление прошлого года уже на 100 человек.

При этом, как сообщили в вузе, в 2020 году в АлтГУ поступили 26 ребят, которые стали победителями и призерами 13 различных интеллектуальных состязаний. В их числе победитель Всероссийской олимпиады школьников. Такое число олимпиадников — это лучший результат в Алтайском крае, в Сибирском федеральном округе — четвертый. Эти позиции классический университет уверенно удерживает уже на протяжении четырех лет, отметили в краевом Министерстве образования и науки.

Вместе с тем, как отмечают в приемной комиссии университета, в вузе до конца сентября еще продолжится прием на платные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры по заочной форме обучения, а также на платные места по программам среднего профессионального образования.

По вопросам поступления необходимо обращаться в приемную комиссию по телефону: (3852) 29−12−22.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость