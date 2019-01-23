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Образование
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Алтайские муниципалитеты потратят миллионы на лицензирование школьных автобусов

В 2019 году городам и районам Алтайского края предстоит лицензировать школьные перевозки и заложить на это бюджетные средства, заявил министр образования края Максим Костенко 23 января на совещании с главами муниципалитетов.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
altairegion22.ru

По его словам, порядок лицензирования станет понятен, скорее всего, в марте 2019 года, когда соответствующие документы примут на федеральном уровне.

Необходимость лицензировать школьные автобусы возникла из-за изменений в федеральном законодательстве. С 1 марта 2019 года лицензии на автобусы должны будут получать почти все их владельцы, осуществляющие перевозки, за редким исключением. Например, этого не надо делать военным и экстренным службам.

В Алтайском крае на школьных маршрутах, по данным минобразования края, задействовано 483 автобуса, которые ездят в ежедневном и еженедельном режимах.

Получить лицензию нужно будет до 29 июня.

Госпошлина на получение лицензии составляет 7,5 тысяч рублей на одну машину. Следовательно, общие затраты на лицензирование только школьных автобусов обойдутся муниципалитетам примерно в 3,6 млн рублей. Правда, нагрузка на каждый город и район будет различаться.

Штрафы за отсутствие лицензии составят от 50 тысяч (для физлиц) из 400 тысяч рублей (для юрлиц).

Лицензирование введено для увеличения безопасности перевозок.

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