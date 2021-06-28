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Образование

В Госдуме предрекли глобальную перестройку системы образования

Депутат Госдумы Михаил Берулава предсказал серьезные изменения в системе образования. По его словам, в России начнется масштабная работа по улучшению качества обучения в школах и колледжах.

Классы в очно-заочной школе №6 хорошо укомплектованы.
Классы в очно-заочной школе №6 хорошо укомплектованы.
Анна Зайкова.

По его словам, отправной точкой станет избрание президента Российской академии образования 30 июня. Парламентарий отметил, что в последнее время были ослаблены такие направления, как актуализация познавательных способностей, развитие самостоятельной работы и мотивации.

«Мы, педагоги, должны соревноваться, а это очень сложно. Но возможно. Мы должны делать упор на образцы для подражания для молодежи, создавая через телевидение, через интернет образцы для развития и становления личности», — объяснил Берулава.

Депутат отметил, что в настоящее время в образовательной отрасли совершается много ошибок. Он заключил, что нововведения должны находиться внутри системы образования, а не оторванными от нее и выразил надежду на улучшение ситуации.

Ранее Михаил Берулава предложил отменить тестовый формат ЕГЭ по гуманитарным предметам и заменить его устным экзаменом.

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