В Карелии директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Женщина заявила, что конфликт случился после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, повздорившую с преподавателем. Девочек вызвали к директору, которая решила провести воспитательную беседу по поводу внешнего вида.

«На видео слышно, как с ней разговаривает директор. Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией. Они не знали, что существует видео. На то, что ребенок заступился за свою подругу, сказали, что это вранье и продолжили давить», — рассказала мать школьницы.

По ее словам, она приехала на следующий день в школу и директор продолжила высказывать оскорбления в адрес ее дочери.

«Я все выслушала. Когда мне дали слово, я сказала, что есть видео, что я все видела и слышала. Директор заплакала и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать — „я прошу прощения“», — отметила женщина.

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О подробностях инцидента рассказала и сама ученица, записав видео. По ее словам, юбка была не короткая — 13 сантиметров от колена, и это заметно на опубликованных кадрах, когда мельком появляются ее ноги.

«Она некорректно со мной разговаривала. Такие люди не должны работать в таких заведениях, как минимум на такой должности», — заявила девушка.

Школьница отметила, что если бы на ее месте оказался другой ребенок, не уверенный в своей внешности, после подобного разговора он вполне мог бы что-то с собой сделать.

По словам матери школьницы, инцидент произошел в 2018 году, но она не придавала ему огласки. К настоящему моменту девушка уже перешла в другое учебное заведение.