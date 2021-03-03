В колледже алтайского «политеха» открыта новая востребованная специальность

В этом году колледж Алтайского государственного технического университета будет вести прием по новой специальности «информационные системы и программирование», которая вошла в ТОР-50 самых востребованных по стране.

«Невозможно представить предприятие и любое производство без использования компьютерной техники и программного обеспечения. Именно поэтому специальность „информационные системы и программирование“ является одной из наиболее востребованных, — сообщила директор университетского технологического колледжа Оксана Бякина. — Этой отрасли нужны квалифицированные специалисты, умеющие не только работать на высокотехнологичном оборудовании, но и разрабатывать для него программное обеспечение».

Выпускники данной специальности могут работать в должностях 1C-программиста, 1С-консультанта, системного администратора, специалиста по информационным системам, веб-программиста, бизнес-аналитика, разработчика программного обеспечения, веб-дизайнера, системного аналитика, разработчика баз данных.

Поступить на специальность можно на базе 11 классов. Срок обучения по очной форме составляет 2 года 10 месяцев.

В этом году колледжу выделено 134 бюджетных места.