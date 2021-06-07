7 июня
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Образование
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В краевом центре обсудили вопросы правозащитной деятельности

Четвертого июня 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось ежегодное краевое совещание общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. В ходе мероприятия, собравшиеся обменялись опытом правозащитной деятельности, познакомились с ведущими региональными практиками оказания гражданам бесплатной юридической помощи и правового просвещения жителей края.

Ежегодное краевое совещание общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
Ежегодное краевое совещание общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
Алтайский филиал РАНХиГС.

С приветственным словом на совещании выступил Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС.

Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, представил доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2020 году, обозначил приоритеты развития правозащитного института.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал об эпидемиологической ситуации в Алтайском крае, отметил, что имевшиеся в период пандемии COVID-19 осенью 2020 года нарушения прав жителей края на охрану здоровья и медицинскую помощь были обусловлены плохой оснащенностью медицинских организаций, высокой заболеваемостью самих медицинских работников, но, несмотря на все трудности, благодаря самопожертвованию медиков и их совместным усилиям с органами государственной власти, ситуацию удалось стабилизировать.

Людмила Гребнева, заместитель начальника Управления юстиции Алтайского края, говорила о категориях граждан, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на получение бесплатной юридической помощи и привела статистику обращения жителей Алтайского края за такой помощью.

О содействии гражданам в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также о предоставляемой бесплатной юридической помощи в КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» рассказала его директор Елена Клюева.

Светлана Рыбакова, директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС рассказала о работе центра, об особенностях и порядке оказания бесплатной юридической помощи жителям Алтайского края студентами Алтайского филиала РАНХиГС, а также о достижениях центра в этой области.

В завершении совещания Татьяна Полещенкова, декан юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н., рассказала о возможностях получения высшего и дополнительного профессионального образования в Алтайском филиале РАНхиГС.

Программа совещания была очень насыщенной, участники не только делились своим опытом работы с жителями Алтайского края, в том числе в части реализации права на бесплатную юридическую помощь, но и смогли задать интересующие их вопросы.

— Сегодня мы наконец-то смогли в очном формате собраться с коллегами — общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, которые работают в городах и районах, вузах и ссузах края, и обсудить очень важную тему, связанную с системой оказания бесплатной юридической помощи жителям Алтайского края. Наша встреча не ограничилась только этим, было поднято очень много важных вопросов, которые волнуют жителей. Получился довольно интересный, активный и интенсивный обмен мнениями. Хорошо, что пандемия сегодня понемногу отступает и появилась возможность проводить такие мероприятия. Думаю, что эта встреча будет способствовать более эффективной работе по защите прав жителей Алтайского края, — отметил Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.

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