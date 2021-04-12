В краевом центре прошел юбилейный, десятый «Тотальный диктант»

Десятого апреля 2021 г. в стенах Алтайского филиала РАНХиГС прошел «Тотальный диктант». В этом году организаторы диктанта подготовили для участников акции сюрприз — короткометражный фильм «Обещание», снятый по сценарию автора текста Дмитрия Глуховского, объединивший в себе все пять частей диктанта. Фильм произвел глубокое впечатление на всех присутствующих. В нашем часовом поясе была написана четвертая часть истории, на площадке филиала в акции приняли участие 55 человек.

«Диктатором» площадки выступил Иван Огнев, депутат Барнаульской городской думы, председатель комитета по законности и местному самоуправлению, выпускник академии 2020 года по направлению «юриспруденция».

Иван Огнев. Алтайский филиал РАНХиГС.

11 апреля состоялась проверка работ, по результатам которой выяснилось, что в этом году в городе всего один отличник, который написал диктант на площадке Алтайского филиала РАНХиГС.

«В этом году сложность написания текста заключалась в его структуре. Автор текста использовал много диалогической речи, которая оформляется соответствующими знаками. Увы, много потенциальных пятерок стали четверками именно из-за неправильной пунктуации при передаче диалога на письме. Надеюсь, познакомившись со своими работами на разборе, пишущие вспомнят эти правила», — отметил Артем Шмаков, председатель экспертной комиссии филологов, к. фил. н., младший научный сотрудник, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Напомним, что награждение победителя и участников диктанта, а также знакомство с работами состоится 20 апреля в 18:30 в библиотеке им. В. Я. Шишкова.