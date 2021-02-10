В краевом центре прошла экспертная дискуссия, посвященная вопросам развития города и городской среды

3 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная дискуссия, посвященная вопросам развития города и городской среды. Обсуждение проходило в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы».

В дискуссии приняли участие эксперты — представители Барнаула, Москвы, Нижнего Новгорода, Стокгольма (Щвеция), Нур-Султана (Казахтан).

Модератором экспертной дискуссии выступила Инга Викторовна Ретивых — старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

«Динамика изменений окружающего мира вносит свои коррективы во все сферы общественной жизни. Меняются потребности и запросы людей, в том числе и к городу, это влечет за собой необходимость изменений в городской среде, ее формировании», — заявила Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Александр Деринг, почетный архитектор России, руководитель образовательной программы Алтайского филиала РАНХиГС «Современная урбанистика», генеральный директор творческой мастерской «Классика», отметил, что в настоящее время действительно много что меняется, необходимо менять и подходы к проектированию города. Сегодня в ряде городов уже отказываются от разработки генерального плана, это устаревший документ, не соответствующий реалиям нового времени. Для органичного развития города необходимо разрабатывать мастер-план.

Нонна Березикова, руководитель Центра урбанистики Алтайского края, рассказала об инициированных и реализуемых в Барнауле проектах: о парке «Изумрудный», о проекте «Купеческий квартал», проекте создания велокаркаса города. Эксперт подчеркнула, что проект парка стал первым проектом общественного пространства, в работу над которым были вовлечены горожане.

Раскрывая вопрос о том, каких изменений ждать после пандемии, Вячеслав Завалин, автор телеграмм-канала «Еду в город», городской модератор, урбанист (г. Москва), выделил два момента: скорее всего, меньшим спросом будут пользоваться квартиры-студии и, соответственно, вырастет спрос на жилье с большим количеством изолированных комнат. Также увеличится спрос на дачи и загородные дома.

Олег Веремеинко, руководитель Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, подтвердил слова Вячеслава Завалина, сказав, что эти тенденции уже наблюдаются.

Асхат Садуов, директор института урбанистики QazUrban (г. Нур-Султан, Казахстан), показал разницу между микрорайонной и квартальной застройками городов. Рассказал о новых подходах к системе планирования городов, о том, как измерить город и его потенциал развития с точки зрения экономической эффективности и устойчивости.

Марат Мухарьямов, директор управляющей компании Международного кластера ИТ Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Россия), представил проект «iCiti — реализация научно-образовательного центра мирового уровня в городской среде культурно-исторического центра Нижнего Новгорода».

Эксперт подчеркнул, что ИТ-кластеры в мире давно конкурируют в качестве городской среды и Нижнему Новгороду необходимо включиться в этот процесс своим предложением. ИТ-индустрии должны стать локомотивом развития экономики города.

Большой интерес вызвало выступление Ирины Стомберг, гида, блоггера, стокгольмоведа. Говоря о дизайн-коде Стокгольма, спикер отметила: «В Стокгольме есть строгие правила. Чтобы построить что-то в городе, необходимо получить разрешение, а также спросить у соседей, хотят ли они рядом с собой видеть эту постройку».

Для успешного продвижения города, по словам эксперта, важно, чтобы жители гордились своим городом, и тогда они сами будут его активно рекламировать и продвигать.

На вопрос о том, как справиться с проблемой, когда горожане сами не видят ничего интересного в городе и, соответственно, ничего не могут предложить гостям, Ирина Стомберг уверенно ответила: «Надо постоянно и как можно больше рассказывать о городе».