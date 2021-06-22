В краевом центре состоялся форум негосударственных судебных экспертов

В 2019 году в целях развития и содействия судебно-экспертной деятельности была создана общероссийская общественная организация «Судебно-экспертная палата Российской Федерации» (СЭП РФ), а в ноябре 2020 года в Алтайском крае было создано ее региональное отделение.

Организация и ее региональные отделения ставят перед собой в качестве главной задачу — разрешение проблем, возникающих при организации судебно-экспертной деятельности, осуществляемой негосударственными экспертными организациями для нужд уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

Выполнение этой глобальной задачи требует консолидации усилий научного и экспертного сообщества, для чего 17 июня в Алтайском филиале РАНХиГС по инициативе Алтайского краевого регионального отделения СЭП РФ был организован форум «Вопросы взаимодействия негосударственных судебно-экспертных образований с органами государственной власти и судебной системой». В форуме приняли участие более 40 представителей судебной системы и правоохранительных органов, руководителей государственных и негосударственных судебно-экспертных организаций, юридического сообщества, адвокатуры и научного сообщества.

Открыла Форум декан юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Полещенкова, которая отметила актуальность темы форума, ее сложность и многогранность. Она обратила внимание на то, что благодаря участию в форуме директора Департамента развития СЭП РФ Оксаны Волошиной (г. Москва) и члена президиума этого же департамента Дениса Подшиваленко (г. Москва), эффективность и результативность его проведения не вызывает сомнения.

Директор департамента развития СЭП РФ Оксана Волошина и председатель регионального отделения Дмитрий Попов подняли важные вопросы, в числе которых проблемы реформирования Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ, а член президиума этого департамента Денис Подшиваленко рассказал об особенностях определения действительной стоимости долей в ООО, которые необходимо учитывать при проведении экономических экспертиз.

Особое внимание участников привлекло выступление руководителя ООО «Центра независимой профессиональной экспертизы «Алтай Эксперт» Сергея Денисенко об оптимизации оплаты за проведенные негосударственными экспертными организациями экспертизы, назначаемой судами общей юрисдикции.

Ярким и представительным стало выступление директора ООО «Юрисдело», доцента кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. Сергея Сандаковского о взаимодействии негосударственных экспертных организаций и юридического сообщества.

На проблемных вопросах проведения экономических экспертиз остановился заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. Алексей Чесноков, а Ян Меженин, заместитель заведующего кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, рассказал о роли и значении медиации при разрешении споров в суде.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Железнодорожного районного суда г. Барнаула Евгений Авдеев, заместитель начальника отдела Управления судебного департамента Алтайского края Наталья Ларионова, адвокаты Виктор Чумаков, Сергей Гагельганс и др.

По результатам работы руководитель отдела криминалистики Следственного Управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Константин Ротштейн высказал мнение о необходимости принять предложения по итогам форума по разрешению рассматриваемых проблемных вопросов и совершенствованию законодательства в целях их дальнейшей реализации в интересах всех участников форума.