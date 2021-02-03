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В краевом центре стартует масштабное научное мероприятие

3 февраля начинает работу Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы».

Алтайский филиал РАНХиГС.
Алтайский филиал РАНХиГС.
Фото предоставлено организатором.
Организаторы мероприятия:
  • Алтайский филиал РАНХиГС,
  • Правительство Алтайского края.
Тематические направления работы конференции:
  1. Государственное управление в условиях цифровой трансформации.
  2. Право в современном мире: изменения и векторы развития.
  3. Экономика в условиях новой реальности.
  4. Личность в эпоху перемен.
  5. Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности.
  6. Трансформация образования в условиях современных общественных процессов.
  7. Цифровизация здравоохранения.
  8. Развитие города и городской среды.
Порядок проведения конференции 3−4 февраля:
  • 14:30 — 17:00 — экспертные дискуссии;
  • 17:30 — 18:30 — экспертные выступления.

В программе указано местное время (GMT +7).

Мероприятие пройдет в онлайн-формате в прямом эфире. Трансляция будет доступна на странице конференции на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС. Регистрация для участия не требуется.

В рамках конференции пройдет 8 экспертных дискуссий и 7 экспертных выступлений.

В качестве экспертов на разных площадках выступят более 80 специалистов из 14 субъектов Российской Федерации и 7 зарубежных стран (Эстония, Сербия, Германия, Швеция, Казахстан, Болгария, Белоруссия): это представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, представители образовательных организаций и организаций здравоохранения, российские и зарубежные ученые.

С подробной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

Контактные лица:

  • Шлегель Светлана Владимировна, тел. 8 (3852) 503−571, 8 (905) 987-07-17, e-mail: ssv@alt.ranepa.ru
  • Леонтьева Дарья Сергеевна, тел. 8 (3852) 503−460, e-mail: nba-if@mail.ru

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