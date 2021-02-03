В краевом центре стартует масштабное научное мероприятие

3 февраля начинает работу Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы».

Организаторы мероприятия: Алтайский филиал РАНХиГС,

Правительство Алтайского края.

Тематические направления работы конференции: Государственное управление в условиях цифровой трансформации. Право в современном мире: изменения и векторы развития. Экономика в условиях новой реальности. Личность в эпоху перемен. Человек будущего: социальное поведение , идентичность , установки молодежи в новой реальности. Трансформация образования в условиях современных общественных процессов. Цифровизация здравоохранения. Развитие города и городской среды.

Порядок проведения конференции 3−4 февраля: 14:30 — 17:00 — экспертные дискуссии;

17:30 — 18:30 — экспертные выступления. В программе указано местное время (GMT +7).

Мероприятие пройдет в онлайн-формате в прямом эфире. Трансляция будет доступна на странице конференции на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС. Регистрация для участия не требуется.

В рамках конференции пройдет 8 экспертных дискуссий и 7 экспертных выступлений.

В качестве экспертов на разных площадках выступят более 80 специалистов из 14 субъектов Российской Федерации и 7 зарубежных стран (Эстония, Сербия, Германия, Швеция, Казахстан, Болгария, Белоруссия): это представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, представители образовательных организаций и организаций здравоохранения, российские и зарубежные ученые.

С подробной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

Контактные лица:

Шлегель Светлана Владимировна , тел. 8 ( 3852) 503−571 , 8 ( 905) 987-07-17 , e-mail: ssv@alt.ranepa.ru

тел. 8 3852) 503−571 , e-mail: ssv@alt.ranepa.ru Леонтьева Дарья Сергеевна , тел. 8 ( 3852) 503−460 , e-mail: nba-if@mail.ru

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