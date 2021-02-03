В краевом центре стартует масштабное научное мероприятие

- Алтайский филиал РАНХиГС,
- Правительство Алтайского края.
- Государственное управление в условиях цифровой трансформации.
- Право в современном мире: изменения и векторы развития.
- Экономика в условиях новой реальности.
- Личность в эпоху перемен.
- Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности.
- Трансформация образования в условиях современных общественных процессов.
- Цифровизация здравоохранения.
- Развитие города и городской среды.
- 14:30 — 17:00 — экспертные дискуссии;
- 17:30 — 18:30 — экспертные выступления.
В программе указано местное время (GMT +7).
Мероприятие пройдет в онлайн-формате в прямом эфире. Трансляция будет доступна на странице конференции на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС. Регистрация для участия не требуется.
В рамках конференции пройдет 8 экспертных дискуссий и 7 экспертных выступлений.
В качестве экспертов на разных площадках выступят более 80 специалистов из 14 субъектов Российской Федерации и 7 зарубежных стран (Эстония, Сербия, Германия, Швеция, Казахстан, Болгария, Белоруссия): это представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, представители образовательных организаций и организаций здравоохранения, российские и зарубежные ученые.
С подробной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС.
Контактные лица:
- Шлегель Светлана Владимировна, тел. 8 (3852) 503−571,
8 (905) 987-07-17, e-mail: ssv@alt.ranepa.ru
- Леонтьева Дарья Сергеевна, тел. 8 (3852) 503−460, e-mail: nba-if@mail.ru
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