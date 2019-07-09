В минобре рассказали, что нужно для перевода всех школьников Барнаула в одну смену

Барнаулу нужно 40 пристроек к действующим школам, чтобы все дети города стали учиться в одну смену. И это помимо строительства тех новых школ, которые уже возводятся или планируются. Об этом 8 июля журналистам сообщил замминистра образования Александр Филиппов. Министр Максим Костенко добавил, что тема дефицита школьных площадей на уже застроенных территориях «архиактуальная».

Пять пристроек

Строительство новых школ запланировано в Барнауле преимущественно в новостройках. Однако новое жилье возводится и в центре Барнаула: на пр. Комсомольском, в районе «Сити-Центра», пл. Октября. Новые крупные комплексы возводят между Ядринцева и Челюскинцев, от Партизанской и до пр. Строителей. Уже сейчас очевидно, что мест в действующих школах хватать не будет.

По данным Филиппова, сейчас в Барнауле только по 5 пристройкам готовятся проектно-сметные документации. С высокой долей вероятности речь идет о школах № 98 (Власиха) и № 127, а также о гимназии № 5 и лицее № 121. Пристройки именно к этим объектам анонсировал мэр Барнаула Сергей Дугин прошлой осенью.

Но ни одна из данных школ не расположена в центре. Летом 2018 года возведение пристроек к гимназиям № 42 и № 22 не исключал вице-мэр Сергей Демин. Однако никаких данных о действиях в этом направлении нет. Как ранее рассказывали источники altapress.ru, в обоих случаях речь идет о проблемах с необходимыми по размеру земельными участками и с коммуникациями.

В любом случае, сказал Филиппов, подход будет индивидуальным, «не стоит ждать тиражирования, потому что процесс идет, исходя из имеющихся условий».

Строительство школы в квартале 2006а. 4 мая 2018 года. Татьяна Кузьмина

Мэрии нужно предвидение

Министр Максим Костенко признал: «Проблема архиактуальная, и она касается прежде всего городской администрации». Он призвал людей активно участвовать в обсуждении генплана, проект которого как раз готовится к утверждению.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Те люди, которые проживают на такой территории, особенно те, кто имеет детей дошкольного возраста, должны поучаствовать в обсуждении. Прийти или в места, где это можно сделать, или написать на сайт и обратить внимание: «Товарищи, смотрите, здесь проблемы». Вы говорите про самый центр, но у нас есть линия, которая вдоль ул. Анатолия идет до мельницы, там такие мега-дома, целые микрорайоны построены, а школа-то только одна — № 1. А есть еще ул. Молодежная до ул. Челюскинцев, дома, которые строятся по Партизанской. Мы понимаем, что туда, скорее всего, переедут люди с материнским капиталом, имеющие дошкольников. В этом случае нужно, чтобы было чуть-чуть предвидения на 5−6 лет вперед — для понимания, что нужно развивать дальше, что нужно искать участок под школу и т. д.

По мнению Костенко, похожие проблемы есть в Бийске и в Рубцовске. Он считает, что городским властям нужно прогнозировать болевые точки и стараться решать их: максимально быстро готовить документацию, предусматривать необходимые земельные участки и работать на вхождение в госпрограммы.

Одна из актуальных возможностей — попасть в программу ускоренного социально—экономического развития, участником которой стал Алтайский край. По словам Костенко, сейчас ведомства, по поручению губернатора, готовят предложении о включении в программу дополнительных объектов.