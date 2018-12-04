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Образование
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В Минобрнауки Алтайского края рассказали, как будут учиться школьники в морозы

Общеобразовательные организации Алтайского края будут работать в обычном режиме несмотря на сильные морозы, сообщают в региональном Министерстве образования и науки.

Снег. Зима. Мороз.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов

Родители учащихся могут сами принимать решение о посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а затем — в письменном виде. Детей, обучающихся в начальных классах, нужно сопроводить в школу и домой.

Об организации учебного процесса можно узнать на сайтах образовательных учреждений, на школьных информационных стендах. Информацию можно получить и по телефонам администрации школы, муниципального органа управления образования. Кроме того, родители смогут найти эту информацию в дневниках детей.

В Министерстве образования и науки Алтайского края работает «горячая линия» 8 (3852) 298−621, осуществляют контроль явки учащихся на занятия.

Муниципалитетам рекомендовали организовать для учащихся дистанционное обучение через информационную систему «Сетевой край. Образование» и используя электронную почту или обеспечить консультации педагогов школы по самостоятельному изучению учебного материала, — отмечают в Минобрнауки края.

Напомним, в Алтайском крае на неделе с 3 по 6 декабря заметно похолодает. Ночью в предгорных районах будет -32 …- 37 градусов.

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