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Образование

«В нее еще никто не харкал»: издевательства сибирских школьниц попали на видео

В Иркутской области полиция проводит проверку по факту издевательства над школьницей в Братске, сообщает «Ирсити».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта между школьниками, в результате которого пострадала девочка, сообщили изданию в региональном МВД.

На кадрах школьницы выясняют отношение со сверстницей. Еще одна девочка снимает происходящее на видео, комментируя с использованием расширенного словарного запаса.

«Может ее фаршмачкой сделаю? А она разве не фаршмачка? Да нет, в нее вроде еще никто не харкал», — общаются школьницы на видео, явно не понимая о чем говорят.

Об инциденте рассказали в местных соцсетях вечером 5 марта. В МВД отметили, что установлены и опрошены все участники происшествия.

В результате конфликта между подростками школьница с ушибом руки обратилась в медицинское учреждение.

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