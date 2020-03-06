«В нее еще никто не харкал»: издевательства сибирских школьниц попали на видео

В Иркутской области полиция проводит проверку по факту издевательства над школьницей в Братске, сообщает « Ирсити ».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта между школьниками, в результате которого пострадала девочка, сообщили изданию в региональном МВД.

На кадрах школьницы выясняют отношение со сверстницей. Еще одна девочка снимает происходящее на видео, комментируя с использованием расширенного словарного запаса.

«Может ее фаршмачкой сделаю? А она разве не фаршмачка? Да нет, в нее вроде еще никто не харкал», — общаются школьницы на видео, явно не понимая о чем говорят.

Об инциденте рассказали в местных соцсетях вечером 5 марта. В МВД отметили, что установлены и опрошены все участники происшествия.

В результате конфликта между подростками школьница с ушибом руки обратилась в медицинское учреждение.