В новый учебный сезон — с новыми вкусными напитками

Уже скоро, 1 сентября, в России прозвенит звонок для миллионов учащихся и их родителей, для которых День знаний — особенная дата. В преддверии этого дня мы предлагаем взрослым проявить свои знания и ответить на вопросы, но только не по математике или биологии, а по истории одного из самых известных предприятий — Барнаульского пивоваренного завода.
Напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Трем победителям мы вручим напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго. Дерзайте!
Сроки проведения с 21 по 27 августа. Подведение итогов 28-29 августа.
Призы предоставлены ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.
Победители (3 человека) будут определены рандомно, среди тех, кто ответит правильно на все вопросы.
* Хорошие полосы (перевод с англ.).