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Образование

В новом квартале у бора в Барнауле построят школу и детсад

В квартале Лазурный (2023), расположенном рядом с ленточным бором, в этом году планируют построить детский сад, а в 2020 — школу. Об этом рассказал замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин, пишет сайт мэрии.

Строительство детсада и школы в квартале "Лазурный". Новостройки.
Строительство детсада и школы в квартале "Лазурный". Новостройки.
barnaul.org

Демин побывал на стройке 12 марта. Сейчас у двухэтажного здания детского сада построены стены, а в апреле начнут сооружать кровлю, рассказал исполнитель заказа директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Особенность этого проекта в том, что весь первый этаж отдадут под ясельные группы.

Всего за счет строительства пяти таких детсадов в Барнауле планируется добавить около полутора тысяч мест, из них 600 для малышей до 3-х лет.

Также Демин побывал на строительстве школы для детей квартала «Лазурный». Гатилов сообщил, что уже к концу 2019 года он планирует закончить строительно-монтажные работы и приступить к отделке помещений и благоустройству территории.

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