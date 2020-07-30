Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

В Новосибирске детям дали выбор — поход в школу или дистант

Родители школьников в Новосибирске смогут писать заявления о том, чтобы их детей перевели на дистанционное обучение. Подробности сообщает портал «НГС».

Школьники.
Школьники.
Михаил Хаустов

Такой формат могут ввести во всех школах Новосибирска, сообщило издание, сославшись на слова главы департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева.

Он заявил, что городские школы готовы работать как в формате очного обучения, с учетом выполнения всех рекомендаций, которые определили надзорные органы, так и по заявительному характеру родителей определять вариант дистанционного обучения.

«Перейти на такой формат обучения можно будет во всех школах города. Не секрет, ряд родителей обеспокоены ситуацией. И вполне могут обратиться с просьбой обеспечить дистанционный формат образования», — приводит «НГС» цитату мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость