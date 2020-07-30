Родители школьников в Новосибирске смогут писать заявления о том, чтобы их детей перевели на дистанционное обучение. Подробности сообщает портал «НГС».

Такой формат могут ввести во всех школах Новосибирска, сообщило издание, сославшись на слова главы департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева.

Он заявил, что городские школы готовы работать как в формате очного обучения, с учетом выполнения всех рекомендаций, которые определили надзорные органы, так и по заявительному характеру родителей определять вариант дистанционного обучения.

«Перейти на такой формат обучения можно будет во всех школах города. Не секрет, ряд родителей обеспокоены ситуацией. И вполне могут обратиться с просьбой обеспечить дистанционный формат образования», — приводит «НГС» цитату мэра Новосибирска Анатолия Локтя.