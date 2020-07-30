Такой формат могут ввести во всех школах Новосибирска, сообщило издание, сославшись на слова главы департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева.
Он заявил, что городские школы готовы работать как в формате очного обучения, с учетом выполнения всех рекомендаций, которые определили надзорные органы, так и по заявительному характеру родителей определять вариант дистанционного обучения.
«Перейти на такой формат обучения можно будет во всех школах города. Не секрет, ряд родителей обеспокоены ситуацией. И вполне могут обратиться с просьбой обеспечить дистанционный формат образования», — приводит «НГС» цитату мэра Новосибирска Анатолия Локтя.