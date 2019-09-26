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Образование

В новосибирских школах отменили звонки «для учителя»

В девяти школах Новосибирской области отменены «звонки для учителя» в связи с протестом прокуратуры. Они признаны нарушающими право детей на отдых, заявили в областной прокуратуре.

Учитель.
Учитель.
СС0.

Так, в Маслянинском районе прокуроры опротестовали некоторые школьные приказы, положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних. В девяти школах правила внутреннего распорядка обучающихся содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

«Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — заявили в прокуратуре.

Еще в двух документах обнаружили положение о рецидиве: если школьник совершал второй дисциплинарный проступок в течение года, его наказание должно было ужесточаться, пишет polit.ru.

«Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться», — пояснили в ведомстве.

Противоречащие законодательству положения в 11 опротестованных нормативных актах отменены.

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