В очном формате проведут в Алтайском крае крупнейший образовательный форум

В Алтайском крае преимущественно в очном формате проведут крупнейший образовательный форум «Дни образования и науки на Алтае — 2021». Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

Форум пройдет с 14 по 18 сентября. Планируется 17 различных мероприятий: круглых столов, дискуссий, конференций, лекториев и семинаров. Их можно будет посмотреть и онлайн.

В Барнауле, например, проведут форум для педагогов центров «Точка роста», «IT-куб» и детских технопарков «Кванториум». Ведущими станут федеральные эксперты, представители институтов развития образования и высших учебных заведений из регионов Сибири, а также практикующие педагоги.

Также сообщается, что с 17 по 19 сентября пройдет фестиваль науки Nauka 0+.