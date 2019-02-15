В одной из бийских школ полностью запретили использование мобильных телефонов

Светлана Евдокимова,
директор бийской школы № 18:
Для того, чтобы полностью обезопасить детей в интернете, мы на уровне школы приняли локальный акт о правилах пользования. Ребенок, входящий в школу, должен отключить телефон.
Преподаватели признают, что забирать у школьников телефоны они не имеют право. Но учителя призывают родителей объяснять детям, что «запрет — это не ущемление прав, а польза для получения знаний». Школьники носят мобильники с собой, но не достают их, а во время контрольных работ складывают на стол учителя.
Бийчане, опрошенные журналистами, по-разному отнеслись в нововведению. Одни полностью поддержали запрет, другие возразили, что телефон должен быть доступен вне урока, чтобы можно было поддерживать связь с ребенком.