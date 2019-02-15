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Образование

В одной из бийских школ полностью запретили использование мобильных телефонов

В бийской школе № 18 запретили использовать телефоны — мобильник надо отключать при входе в учебное заведение. Этот пункт внесли в устав школы, сообщают «Наши новости».

Телефон. Instagram.
Телефон. Instagram.
СС0

Светлана Евдокимова,
директор бийской школы № 18:

Для того, чтобы полностью обезопасить детей в интернете, мы на уровне школы приняли локальный акт о правилах пользования. Ребенок, входящий в школу, должен отключить телефон.

Преподаватели признают, что забирать у школьников телефоны они не имеют право. Но учителя призывают родителей объяснять детям, что «запрет — это не ущемление прав, а польза для получения знаний». Школьники носят мобильники с собой, но не достают их, а во время контрольных работ складывают на стол учителя.

Бийчане, опрошенные журналистами, по-разному отнеслись в нововведению. Одни полностью поддержали запрет, другие возразили, что телефон должен быть доступен вне урока, чтобы можно было поддерживать связь с ребенком.

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