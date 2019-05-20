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В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет.

Торжество началось на площади перед административным корпусом АлтГУкоторую заполнили представители всех факультетовинститутов и колледжа университета. Около 800 студентов и преподавателей вуза бурными аплодисментами приветствовали почетных гостей праздникадеканов и представителей ректората университета. В торжественной линейке приняли участие волонтерыпредставители студенческих отрядов и научно-студенческого обществалучшие спортсменыпобедители краевого конкурса «Феста-2019», участники творческих коллективов университета и тьюторы опорного вуза.

Открывая мероприятие, ведущие праздника напомнили о том, что Алтайский госуниверситет на сегодняшний день является не только лидером науки и культуры, лидером инновационных площадок, но и лидером высшего образования Алтайского края. Алтайский государственный университет готовит профессиональные кадры для всех областей экономики региона, обеспечивает его технологическое и социальное развитие.

В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет.

Евгений Евгеньевич Шваков,

и.о. первого проректора АлтГУ:

Ежегодно в конце мая уже на протяжении 46-ти лет Алтайский государственный университет отмечает свой день рождения. Как правило, это целый ряд разнообразных образовательных, культурных, спортивных мероприятий, которые открывает торжественная линейка у входа в главный корпус АлтГУ. Алтайский государственный университет — это крупнейший вуз Алтайского края, где учится более 14 тысяч студентов, и в который ежегодно поступает примерно 4300 абитуриентов. Это один из 33 опорных университетов страны. Это вуз, вошедший в список 100 лучших молодых университетов планеты в возрасте до 50-ти лет, где соединяется многопрофильное образование — 28 направлений подготовки, 205 образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Этот выбор настолько велик, что абсолютно каждый поступающий может определиться с дальнейшим направлением обучения. Алтайский госуниверситет имеет хорошие, устойчивые рейтинги по отдельным направлениям подготовки, которые вновь и вновь подтверждают высокий уровень образования в АлтГУ и его статус, что и влияет на выбор абитуриентов.

В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет.

По традиции на открытии недели празднования дня рождения АлтГУ состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации, Алтайского края, опорного вуза региона и Ассоциации азиатских университетов. Право поднять флаги в этом году было предоставлено лучшему студенту 2017 — 2018 г.г., аспиранту исторического факультета Галине Грянниковой, лидеру волонтерского движения края, волонтеру чемпионата мира по футболу и Универсиады в Красноярске, руководителю волонтерского отряда АлтГУ «Лига-тим», студенту факультета искусств и дизайна Елене Даниловой, одному из лидеров общественной жизни края, заместителю председателя Лиги студентов АлтГУ, студенту географического факультета Михаилу Ковалеву, руководителю молодежного клуба таджикской молодежи, обучающейся за рубежом, куратор Ассоциации иностранных студентов АлтГУ «АИСТ» Назрихудже Сайдалиеву.

Завершающим аккордом торжественной линейки стало исполнение гимна университета.

В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет.

Напомним, что во вторник, 21 мая, неделя празднования 46-ой годовщины со дня основания АлтГУ продолжится в концертном зале университета, где в 18.00 состоится отчетный концерт академической капеллы опорного вуза региона, в котором примут участие хоры краевого центра. Праздничная неделя завершится в пятницу. В этот день в 15.00 в актовом зале пройдет торжественное заседание Ученого и Попечительского советов университета, а в 17.00 в Университетском дворике стартует концертная программа «Планета университет» и фестиваль музыкальных групп вуза «Весеннее рАГУ».

В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет. В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет. В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет. В опорном АлтГУ началось празднование 46-й годовщины со дня основания вуза. Алтайский государственный университет.