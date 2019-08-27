Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 23°C
33

В опорном АлтГУ открылся Удостоверяющий центр для получения электронной подписи

На базе опорного Алтайского государственного университета начал работу Удостоверяющий центр, выдающий сертификаты электронной подписи.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Фото: архив АлтГУ.

В Алтайском крае инфраструктура удостоверяющих центров работает с 2011 года и до сих пор насчитывала лишь около пяти УЦ на весь регион. Теперь Удостоверяющий центр, имеющий всю необходимую документацию и сертификаты по аккредитации на основании федерального закона № 63, приступает к работе в Алтайском государственном университете. Он будет выдавать электронные подписи абсолютно всем заявителям для различных целей. Например, для участия в торгах в качестве заказчика или поставщика, для сдачи отчетности, работы в системах Росреестра, ЖКХ, ситуационного центра Электронного правительства и т.д. Ближайший подобный вузовский центр есть только в Томске, на базе ТУСУР.

Михаил Рязанов,
начальник управления информатизации АлтГУ:

Одним из стратегических направлений развития опорного Алтайского госуниверситета на сегодня является информационная безопасность, все ее виды, включая электронные подписи, шифрования, компьютерные средства защиты информации и другие. Так, например, в ближайшем будущем наш университет планирует создать Институт информационной безопасности, куда войдут различные подразделения университета, в том числе и ранее созданные: лаборатория информационной безопасности и отдел по защите информации управления информатизации. В дальнейшем мы также планируем открыть еще и Центр по сертификации.

Как сообщили в АлтГУ, стоимость услуги получения электронной цифровой подписи начинается от 2 тыс. рублей.

Иван Широков,
руководитель Удостоверяющего центра АлтГУ:

Уникальность Удостоверяющего центра опорного Алтайского госуниверситета заключается в том, что он предлагает свои услуги практически по всем направлениям деятельности. Если, к примеру, Удостоверяющий центр Министерства здравоохранения Алтайского края узкоспециализирован и выдает подписи только медицинским учреждениям, то УЦ АлтГУ готов предоставить подобные услуги, как коммерческим организациям, так и государственным учреждениям, а также частным лицам в соответствии с законодательством РФ.

Все необходимые рекомендации, документы и адреса для обращения в Удостоверяющий центр можно найти на специальной странице официального сайта АлтГУ.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Управление информации и медиакоммуникаций

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Ленина, 61, каб. 809.

Телефон: (3852) 291−221

E-mail: press@asu.ru, leww@rambler.ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость