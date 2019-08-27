В опорном АлтГУ открылся Удостоверяющий центр для получения электронной подписи

В Алтайском крае инфраструктура удостоверяющих центров работает с 2011 года и до сих пор насчитывала лишь около пяти УЦ на весь регион. Теперь Удостоверяющий центр, имеющий всю необходимую документацию и сертификаты по аккредитации на основании федерального закона № 63, приступает к работе в Алтайском государственном университете. Он будет выдавать электронные подписи абсолютно всем заявителям для различных целей. Например, для участия в торгах в качестве заказчика или поставщика, для сдачи отчетности, работы в системах Росреестра, ЖКХ, ситуационного центра Электронного правительства и т.д. Ближайший подобный вузовский центр есть только в Томске, на базе ТУСУР.

Михаил Рязанов,

начальник управления информатизации АлтГУ:

Одним из стратегических направлений развития опорного Алтайского госуниверситета на сегодня является информационная безопасность, все ее виды, включая электронные подписи, шифрования, компьютерные средства защиты информации и другие. Так, например, в ближайшем будущем наш университет планирует создать Институт информационной безопасности, куда войдут различные подразделения университета, в том числе и ранее созданные: лаборатория информационной безопасности и отдел по защите информации управления информатизации. В дальнейшем мы также планируем открыть еще и Центр по сертификации.

Как сообщили в АлтГУ, стоимость услуги получения электронной цифровой подписи начинается от 2 тыс. рублей.

Иван Широков,

руководитель Удостоверяющего центра АлтГУ:

Уникальность Удостоверяющего центра опорного Алтайского госуниверситета заключается в том, что он предлагает свои услуги практически по всем направлениям деятельности. Если, к примеру, Удостоверяющий центр Министерства здравоохранения Алтайского края узкоспециализирован и выдает подписи только медицинским учреждениям, то УЦ АлтГУ готов предоставить подобные услуги, как коммерческим организациям, так и государственным учреждениям, а также частным лицам в соответствии с законодательством РФ.

Все необходимые рекомендации, документы и адреса для обращения в Удостоверяющий центр можно найти на специальной странице официального сайта АлтГУ.