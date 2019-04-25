В опорном АлтГУ подвели итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0»

Опорный вуз Алтайского края, активно развивая партнерские взаимоотношения с предприятиями реального сектора экономики в области стимулирования научно-технической деятельности молодежи, впервые организовал конкурс, по условиям которого его участники — студенты технических специальностей — решали конкретные задачи, поставленные индустриальными партнерами.

Свои решения на суд жюри конкурса сегодня представили молодые исследователи факультета математики и информационных технологий и физико-технического факультета. Всего было презентовано 6 проектов.

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0». Архив Алтайского государственного университета.

Сопредседатель оргкомитета мероприятия, директор ООО «ЭЛПИ» Юрий Баранчугов отметил, что одна из главных задач конкурса заключалась в том, чтобы привлечь внимание студентов к деятельности предприятий Алтайского края, которые в настоящее время остро ощущают недостаток квалифицированных специалистов, молодых перспективных сотрудников.

Юрий Баранчугов,

сопредседатель оргкомитета мероприятия , директор ООО «ЭЛПИ»:

У нас в крае немалое количество предприятий, ощущающих кадровый голод, в том числе и потому, что молодые специалисты, выпускники вузов даже не знают о существовании тех, или иных организаций. Поэтому у нас и появилась идея организовать мероприятие, с помощью которого мы бы смогли рассказать студентам о том, что в регионе есть достойные предприятия, которые могут удовлетворить их потребности в плане профессионального роста и карьеры, — подчеркнул Юрий Баранчугов. — Мы надеемся, что наш проект заинтересует как студентов, так и предпринимателей, и в дальнейшем получит плодотворное развитие.

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0». Архив Алтайского государственного университета.

Абсолютным победителем конкурса стал студент 2-го курса факультета математики и информационных технологий Роман Панарин, представивший наиболее оригинальные решения двух задач в области определения заданных параметров по фото или видео.

Следующие 4-е призовых места распределились между студентами физико-технического факультета: 2 место завоевала команда «Пиксели» (Платон Киселев, Александр Лиханов и Алена Рассоха), 3 место — «Команда № 2» (Станислав Киверин, Владислав Киселев и Даниил Гусев), 4 место — «Спайки» (Максымбек Умаралиев, Владислав Кузьмин и Валерий Бажин).

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0». Архив Алтайского государственного университета.

Победители конкурса получили не только ценные призы, но и возможность пройти стажировку на предприятиях региона. Напомним, что соорганизаторами конкурса выступили представители реального сектора экономики: ООО «Интегра Сорсес», ООО «СиСорт», ООО «Элпи».

Кульминацией «Дней молодежной науки-2019» в АлтГУ станет VI региональная молодежная конференция «Мой выбор — наука!», которая пройдет сегодня в опорном вузе. На ней студенты и молодые ученые представят сотни докладов, в которых нашли отражение результаты их научных исследований.