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В опорном АлтГУ подвели итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0»

В Алтайском государственном университете в рамках весенней сессии молодежного научного форума «Дни молодежной науки» состоялось подведение итогов конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Архив Алтайского государственного университета.

Опорный вуз Алтайского края, активно развивая партнерские взаимоотношения с предприятиями реального сектора экономики в области стимулирования научно-технической деятельности молодежи, впервые организовал конкурс, по условиям которого его участники — студенты технических специальностей — решали конкретные задачи, поставленные индустриальными партнерами.

Свои решения на суд жюри конкурса сегодня представили молодые исследователи факультета математики и информационных технологий и физико-технического факультета. Всего было презентовано 6 проектов.

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Архив Алтайского государственного университета.

Сопредседатель оргкомитета мероприятия, директор ООО «ЭЛПИ» Юрий Баранчугов отметил, что одна из главных задач конкурса заключалась в том, чтобы привлечь внимание студентов к деятельности предприятий Алтайского края, которые в настоящее время остро ощущают недостаток квалифицированных специалистов, молодых перспективных сотрудников.

Юрий Баранчугов,
сопредседатель оргкомитета мероприятия, директор ООО «ЭЛПИ»:

У нас в крае немалое количество предприятий, ощущающих кадровый голод, в том числе и потому, что молодые специалисты, выпускники вузов даже не знают о существовании тех, или иных организаций. Поэтому у нас и появилась идея организовать мероприятие, с помощью которого мы бы смогли рассказать студентам о том, что в регионе есть достойные предприятия, которые могут удовлетворить их потребности в плане профессионального роста и карьеры, — подчеркнул Юрий Баранчугов. — Мы надеемся, что наш проект заинтересует как студентов, так и предпринимателей, и в дальнейшем получит плодотворное развитие.

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Архив Алтайского государственного университета.

Абсолютным победителем конкурса стал студент 2-го курса факультета математики и информационных технологий Роман Панарин, представивший наиболее оригинальные решения двух задач в области определения заданных параметров по фото или видео.

Следующие 4-е призовых места распределились между студентами физико-технического факультета: 2 место завоевала команда «Пиксели» (Платон Киселев, Александр Лиханов и Алена Рассоха), 3 место — «Команда № 2» (Станислав Киверин, Владислав Киселев и Даниил Гусев), 4 место — «Спайки» (Максымбек Умаралиев, Владислав Кузьмин и Валерий Бажин).

Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Итоги конкурса инновационных инженерных идей «Инженер 2.0».
Архив Алтайского государственного университета.

Победители конкурса получили не только ценные призы, но и возможность пройти стажировку на предприятиях региона. Напомним, что соорганизаторами конкурса выступили представители реального сектора экономики: ООО «Интегра Сорсес», ООО «СиСорт», ООО «Элпи».

Кульминацией «Дней молодежной науки-2019» в АлтГУ станет VI региональная молодежная конференция «Мой выбор — наука!», которая пройдет сегодня в опорном вузе. На ней студенты и молодые ученые представят сотни докладов, в которых нашли отражение результаты их научных исследований.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Управление информации и медиакоммуникаций

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