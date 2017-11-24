В одном из районов Алтайского края построят две школы вместо одной

Напомним, жители Боровихи собрали 940 подписей под письмом губернатору Александру Карлину, в котором просят его разобраться в ситуации со строительством в их селе новой школы по программе "80х80". Причиной обратиться к властям региона стали затягивание начала строительства и слухи о возможном переносе строительства школы в Повалиху.

Малик Хататаев, директор компании-застройщика "Авангард", выигравший аукцион, пояснил altapress.ru, что готов приступить к строительству, но ему нужны гарантии: необходимо, чтобы проект был закреплен в бюджетной строке, это станет обеспечением того, что после окончания работ школу выкупят.

Ситуацию прокомментировал Евгений Кайгородов. По его словам, "Авангард" не представил проектно-сметную документацию на строительство школы, сейчас "ведутся переговоры по ускорению данного процесса".

Евгений Кайгородов,

заместитель министра образования Алтайского края:

— Кроме того, при разработке документации необходимо соблюсти требования, которые предъявляются к строительству новых объектов. Проект должен быть признан экономически эффективным и включен в реестр типовой и проектной документации Министерства строительства и коммунального хозяйства РФ.

Как только школу построят с соблюдением всех требований, власти ее выкупят, утверждает Кайгородов. На это, по его словам, в краевом бюджете на год выкупа объекта будут предусмотрены необходимые средства. Это же позволит включить школу в программу по созданию новых мест с софинансированием из федерального бюджета.

Как ранее altapress.ru сообщал глава администрации района Алексей Рубцов, школа должна быть построена к первому кварталу 2020 года.

Замминистра пояснил и ситуацию по поводу слухов о постройке школы в Повалихе.

Евгений Кайгородов,

заместитель министра образования Алтайского края:

— Реализация мероприятий программы "80х80" завершается. В связи с этим администрация Первомайского района вышла с ходатайством о строительстве еще и школы в селе Повалиха, где этот вопрос также актуален. При этом земельный участок в селе свободен от обременений, находится в муниципальной собственности. Принято решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации школы уже в 2018 году и в 2019 году приступить к ее строительству.

Таким образом, в Первомайском районе должны будут параллельно строиться две школы.