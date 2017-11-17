Сергей Дугин убеждает строителей возвести школу в центре Барнаула за свой счет

В среду, 15 ноября, глава администрации Сергей Дугин собрал ведущих строителей и предложил "скинуться" на новую школу или реконструировать старые в центре Барнаула, рассказали altapress.ru участники совещания. Этой части города нужны дополнительные места для школьников. Цена такого проекта переваливает за несколько сот миллионов рублей. Строители назвали свои условия сотрудничества. Однако мэрия пока не озвучила, чем сможет компенсировать расходы застройщиков.
Как сообщают источники altapress.ru, на совещании у мэра присутствовали руководители ведущих строительных компаний города, замглавы по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин и его подчиненные.
Власти обратили внимание на то, что из-за высотных новостроек на месте малоэтажного жилья и промышленных зон население центра растет галопирующими темпами. Особенно уплотнился район между пр. Комсомольским и ул. Промышленной в районе элеватора, большой ЖК вырос за "Сити-Центром" и еще несколько крупных домов рядом с ним готовят к сдаче. При этом социальные объекты в этой части города давно не строили, поэтому нагрузка на имеющиеся сады и школы возросла до 130-150%. Попасть в "элитные" школы все труднее. Читатели altapress.ru сообщают, что в некоторых классах учатся уже по 35 человек.
Решить вопрос можно несколькими вариантами: построить новую школу или реконструировать действующие учреждения, в том числе пристроить дополнительные корпусы.
По современным нормативам типовую школу на 500 учащихся нужно строить на участке около 2,7 га земли. В центре таких пустырей в муниципальной собственности нет. Поэтому строительство именно новой школы — это один из самых сложных и обременительных вариантов. Если выберут его, формировать участки придется за счет выкупа территории у частных собственников.
С учетом того, что цена сотки в центре доходит до 2 млн рублей, выложить предстоит до полумиллиарда. Еще столько же потратить на само здание со всей необходимой атрибутикой: стадионом, садом, огородом, зданием бассейна и т.д. Проще и дешевле решить вопрос с пристроями к действующим образовательным учреждениям или реконструировать их с учетом современных требований.
Как отметил источник altapress.ru, часть строителей, которые сейчас работают в центре, готовы вложиться в экономически разумные проекты. Условие: мэрия должна взять на себя организационные вопросы, в то числе и по подбору земельного участка.
На совещании Дугин поручил своим замам по образованию и градостроительству изучить состояние школ центра и найти подходящие для реконструкции. При этом территория — это единственный возможный взнос горадминистрации в предстоящий проект. Денег из бюджета пока не предвидится, хотя, конечно, мэрия будет держать руку на пульсе и постарается вписаться в подходящие программы финансирования.
Аргумент вдохновил не всех. "При условии фактически нулевой рентабельности предлагать строителям такие многомиллиардные социальные проекты — это значит поставить отрасль под удар", — пояснил altapress.ru Игорь Перемазов, исполнительный директор Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края".
В этой ситуации у мэрии остается два козыря. Первый — призывы к совести и разуму тех, кто застраивает центр. Например: "Вы строите здесь жилье, вам его продавать и очень скоро оно станет не привлекательным из-за того, что новоселы не могут отдать своих детей в образовательные учреждения по близости".
Второй — остановить заселение центра, отказав в разрешении на строительство объектов, потому что, например, нет проектов планировок кварталов. А их действительно нет.
Какими именно инструментами администрация Барнаула будет добиваться решения "школьного" вопроса в центре — не ясно. В ее пресс-службе о данном совещании ничего не знают, а Сергей Дёмин от комментариев отказался, предложив altapress.ru обратиться в пресс-службу.
Факт
"В 2014 году барнаульские компании получили разрешения на строительство 860 тыс. кв. метров жилья, а в 2017-м — только на 145 тыс. "квадратов". И это не всегда связано с влиянием экономической ситуации на рынок новостроек", — указывает Перемазов.
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