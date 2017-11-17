Сергей Дугин убеждает строителей возвести школу в центре Барнаула за свой счет

Как сообщают источники altapress.ru, на совещании у мэра присутствовали руководители ведущих строительных компаний города, замглавы по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин и его подчиненные.

Власти обратили внимание на то, что из-за высотных новостроек на месте малоэтажного жилья и промышленных зон население центра растет галопирующими темпами. Особенно уплотнился район между пр. Комсомольским и ул. Промышленной в районе элеватора, большой ЖК вырос за "Сити-Центром" и еще несколько крупных домов рядом с ним готовят к сдаче. При этом социальные объекты в этой части города давно не строили, поэтому нагрузка на имеющиеся сады и школы возросла до 130-150%. Попасть в "элитные" школы все труднее. Читатели altapress.ru сообщают, что в некоторых классах учатся уже по 35 человек.

Решить вопрос можно несколькими вариантами: построить новую школу или реконструировать действующие учреждения, в том числе пристроить дополнительные корпусы.

По современным нормативам типовую школу на 500 учащихся нужно строить на участке около 2,7 га земли. В центре таких пустырей в муниципальной собственности нет. Поэтому строительство именно новой школы — это один из самых сложных и обременительных вариантов. Если выберут его, формировать участки придется за счет выкупа территории у частных собственников.

С учетом того, что цена сотки в центре доходит до 2 млн рублей, выложить предстоит до полумиллиарда. Еще столько же потратить на само здание со всей необходимой атрибутикой: стадионом, садом, огородом, зданием бассейна и т.д. Проще и дешевле решить вопрос с пристроями к действующим образовательным учреждениям или реконструировать их с учетом современных требований.

Как отметил источник altapress.ru, часть строителей, которые сейчас работают в центре, готовы вложиться в экономически разумные проекты. Условие: мэрия должна взять на себя организационные вопросы, в то числе и по подбору земельного участка.

На совещании Дугин поручил своим замам по образованию и градостроительству изучить состояние школ центра и найти подходящие для реконструкции. При этом территория — это единственный возможный взнос горадминистрации в предстоящий проект. Денег из бюджета пока не предвидится, хотя, конечно, мэрия будет держать руку на пульсе и постарается вписаться в подходящие программы финансирования.

Аргумент вдохновил не всех. "При условии фактически нулевой рентабельности предлагать строителям такие многомиллиардные социальные проекты — это значит поставить отрасль под удар", — пояснил altapress.ru Игорь Перемазов, исполнительный директор Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края".

В этой ситуации у мэрии остается два козыря. Первый — призывы к совести и разуму тех, кто застраивает центр. Например: "Вы строите здесь жилье, вам его продавать и очень скоро оно станет не привлекательным из-за того, что новоселы не могут отдать своих детей в образовательные учреждения по близости".

Второй — остановить заселение центра, отказав в разрешении на строительство объектов, потому что, например, нет проектов планировок кварталов. А их действительно нет.

Какими именно инструментами администрация Барнаула будет добиваться решения "школьного" вопроса в центре — не ясно. В ее пресс-службе о данном совещании ничего не знают, а Сергей Дёмин от комментариев отказался, предложив altapress.ru обратиться в пресс-службу.

Факт

"В 2014 году барнаульские компании получили разрешения на строительство 860 тыс. кв. метров жилья, а в 2017-м — только на 145 тыс. "квадратов". И это не всегда связано с влиянием экономической ситуации на рынок новостроек", — указывает Перемазов.