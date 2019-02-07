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Образование

В правительстве обеспокоены, что через 10 лет в России будет сильная нехватка учителей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева прогнозирует, что к 2029 году нехватка педагогов-предметников в России может составить 188,7 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

«Я приведу только цифру, на сегодняшний день педагоги в возрасте 22−25 лет составляют 5,5% (от общего числа учителей в РФ). Ровно 5,5% составляют педагоги, я имею в виду в масштабах страны, в возрасте 25−30 лет», — сообщила министр на III Международной конференции по управлению качеством образования.

В пресс-службе Министерства просвещения пояснили, что ведомство планирует запустить отдельную программу по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой вдвое снизить зарплаты учителей после случаев агрессии по отношению к ученикам. По мнению политика, это поможет снизить «градус жестокости» в школах.

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