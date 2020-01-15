В правительстве рассказали, какие школы построят в Алтайском крае в 2020 году

В наступившем году будет сдана большая школа в квартале 2023 Барнаула, а также введены в эксплуатацию две школы в сельской местности, а в Бийске появится свой технопарк «Кванториум». Об этом рассказали в правительстве Алтайского края, где подводились итоги выполнения национального проекта «Образование».