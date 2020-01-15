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Образование

В правительстве рассказали, какие школы построят в Алтайском крае в 2020 году

В наступившем году будет сдана большая школа в квартале 2023 Барнаула, а также введены в эксплуатацию две школы в сельской местности, а в Бийске появится свой технопарк «Кванториум». Об этом рассказали в правительстве Алтайского края, где подводились итоги выполнения национального проекта «Образование».

"Последний звонок" в алтайской школе.
"Последний звонок" в алтайской школе.
instagram.com/aleksandra_karebina

Как сообщается на официальном сайте правительства, в 2019 год на исполнение 8 региональных программ национального проекта было направлено 607 млн рублей. По мнению вице-губернатора Ирины Долговой. а также руководителей других ведомств, основными достижениями прошлого года в сфере образования стали следующие события:

— построена школа на 550 мест в квартале 2006а Барнаула и начато строительство школ на 140 учащихся в селах Усть-Волчиха Волчихинского района и Заводском Троицкого района,

— в крае появился мобильный технопарк «Кванториум»,

— создан региональный веб-портал для родителей в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

— в крае появились центры аттестации работников образования и центры непрерывного повышения профессионального образования педагогических работниов,

— в регионе распространяется практика организации школьных спортклубов.

«В завершение заседания проектного комитета Ирина Долгова отметила, что по итогам 2019 года все основные показатели достигнуты, запланированные мероприятия выполнены, а вопросы реализации национальных проектов, в частности проекта „Образование“, при их высокой социальной значимости всегда будут оставаться приоритетными», — пишет сайт правительства.

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