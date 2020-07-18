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Образование

В Правительстве России решили подкинуть деньжат вечно голодным студентам

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам до уровня МРОТ, сообщает ТАСС.

Студенты.
Студенты.
СС0.

«Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — сообщил представитель министерства.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12,1 тыс. рублей. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2,9 тыс. рублей.

Кроме того, Минобрнауки РФ проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий.

Так, пояснил представитель пресс-службы, министерством заявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей в рамках подготовки предложений по внесению изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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