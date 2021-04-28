27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации под председательством руководителя администрации президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года.

В президентской академии определены приоритеты развития на ближайшие десять лет.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС:

— В основе программы развития — вклад академии в достижение национальных целей, сформулированных президентом Российской Федерации. Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства.

Программа развития академии разработана на период до 2030 года.

Академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Бизнес-образование академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели — развитию предпринимательства и достойного эффективного труда.

Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.

Директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин, оценивая приоритеты развития на ближайшие десять лет, отметил, что принятая программа предусматривает серьезные изменения развития вуза, которые воспринимаются не как трудность, а как вызов, с которым академия справится.

Игорь Панарин,

директор Алтайского филиала РАНХиГС:

— Смена образовательных трендов, современные формы коммуникации, появление новых профессий — все это заставляет нас гибко и вариативно выстраивать образовательный процесс. Преобразования коснутся всех сторон нашей деятельности: организации учебного процесса, управления, развития материально-технической базы — прежде всего с учетом возможностей современных цифровых технологий, опыта, накопленного всеми подразделениями академии. Мы рассчитываем, что все эти изменения помогут поднять на новый качественный уровень наши программы, образовательные услуги для органов власти, представителей бизнеса, для всех, кто выбирает наше учебное заведение. Гибкость в принятии управленческих решений, нацеленность на инновации, творческий подход дают нам основания уверенно смотреть в будущее.

Справка

В состав Попечительского совета РАНХиГС входят:

председатель совета

Вайно Антон Эдуардович — руководитель администрации президента Российской Федерации;

члены совета: