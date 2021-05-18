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Образование
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В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры

17 мая стартовала приемная кампания в магистратуру Алтайского филиала РАНХиГС.

В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры.
В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры.
Алтайский филиал РАНХиГС.
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Магистратура

Магистратура — это вторая ступень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуру могут поступать лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста). При этом совершенно не обязательно, чтобы ваше первое образование было связано с выбранным направлением магистратуры. Вы можете продолжить учиться по своей прежней специальности или выбрать новое направление, получив, таким образом, вторую профессию. Магистратура дает возможность получить дополнительные профессиональные навыки, а также открывает новые карьерные возможности.

Непрерывная учеба — это минимальное требование для достижения успеха в любой области!

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Преимущества обучения в Академии:
  • Востребованный диплом государственного образца
  • Качественное и доступное образование
  • Индивидуальный подход к каждому студенту
  • Инновационное образовательное пространство
  • Гибкая система оплаты и скидки
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Магистерские программы в Алтайском филиале РАНХиГС:

Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)

  • Система государственного и муниципального управления
  • Организация и управление в здравоохранении
  • Управление образованием

Финансы и кредит (заочная форма обучения)

  • Государственные и муниципальные финансы
  • Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

Юриспруденция (заочная форма обучения)

  • Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
  • Юрист в социальной и экономической сферах
  • Юрист частного права

Экономика (заочная форма обучения)

  • Экономика здравоохранения

Психология (очно-заочная форма обучения)

  • Прикладная социальная психология

Градостроительство (очно-заочная форма обучения)

  • Современная урбанистика
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Стоимость обучения:
  • Очно-заочная форма — 58 500 руб. в год
  • Заочная форма — 56 200 руб. в год
5
Срок обучения:
  • Государственное и муниципальное управление, Финансы и кредит, Экономика — 2 года 3 месяца
  • Юриспруденция, Психология, Градостроительство — 2 года 5 месяцев
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Сроки подачи документов:
  • до 08 сентября 2021 г. на очно-заочную форму обучения
  • до 12 ноября 2021 г. — на заочную
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Вступительное испытание:
  • тестирование.
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Необходимые документы:
  • паспорт
  • документ о высшем образовании
  • СНИЛС (при наличии)
  • копия свидетельства о смене фамилии (при несовпадении в документе об образовании)
  • 4 фотографии 3х4

Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187

Сайт: https://alt.ranepa.ru

Телефон: (3852) 503−003,

What’s App: +7−923−653−11−33

E-mail: select@alt.ranepa.ru

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Информация о стоимости действительна на момент публикации

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