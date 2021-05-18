В Президентской академии стартовал прием документов на программы магистратуры.

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Магистратура

Магистратура — это вторая ступень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуру могут поступать лица, которые уже имеют диплом о высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста). При этом совершенно не обязательно, чтобы ваше первое образование было связано с выбранным направлением магистратуры. Вы можете продолжить учиться по своей прежней специальности или выбрать новое направление, получив, таким образом, вторую профессию. Магистратура дает возможность получить дополнительные профессиональные навыки, а также открывает новые карьерные возможности.

Непрерывная учеба — это минимальное требование для достижения успеха в любой области!