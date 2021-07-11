Как сообщается на сайте кабмина, новые образовательные структуры получили свое название, тематическую направленность и дислокацию.
- Центр «Север»: территория устойчивого развития" (совместный проект Камчатского края и Республики Якутия). Основная цель — реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики.
- Центр «Енисейская Сибирь»: первый климатический НОЦ России. Проект представлен Красноярским краем.
- Центр «Байкал». Зеленые технологии и экологическая безопасность. Совместная заявка Иркутской области и Республики Бурятия.
- Центр «МореАгроБиоТех». Развитие высокотехнологичных морских технологий. Проект представлен администрацией Севастополя.
- Центр «Юг России». Аграрная промышленность. Проект представлен Ростовской областью.
В 2019—2020 годах НОЦ также были созданы в 10 регионах России. В том числе в Кемеровской области.
Ранее президент Путин поставил перед правительством задачу создать 15 научно-образовательных центров именно в регионах. Таким образом, данный списко уже закрыт.
Дмитрий Чернышенко,
вице-премьер правительства России:
НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. Мы видим, что практически все центры, которые мы отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию в регионах, но и экономико-технологической связанности территорий.