Правительство России поддержало инициативу пяти регионов по созданию научно-образовательных центров мирового уровня. К сожалению, Алтайский край, в отличие от некоторых регионов Сибири, в списке не значится.

Как сообщается на сайте кабмина, новые образовательные структуры получили свое название, тематическую направленность и дислокацию.

Центр «Север»: территория устойчивого развития" ( совместный проект Камчатского края и Республики Якутия). Основная цель — реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики.

совместный проект Камчатского края и Республики Якутия). Основная цель — реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики. Центр «Енисейская Сибирь»: первый климатический НОЦ России. Проект представлен Красноярским краем.

Центр «Байкал». Зеленые технологии и экологическая безопасность. Совместная заявка Иркутской области и Республики Бурятия.

Центр «МореАгроБиоТех». Развитие высокотехнологичных морских технологий. Проект представлен администрацией Севастополя.

Центр «Юг России». Аграрная промышленность. Проект представлен Ростовской областью.

В 2019—2020 годах НОЦ также были созданы в 10 регионах России. В том числе в Кемеровской области.

Ранее президент Путин поставил перед правительством задачу создать 15 научно-образовательных центров именно в регионах. Таким образом, данный списко уже закрыт.

Дмитрий Чернышенко. fhr.ru.

Дмитрий Чернышенко,

вице-премьер правительства России: