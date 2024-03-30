30 марта
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Образование

В России анонсировали публикацию новых учебников истории для средних классов

Новые учебники будут предоставлены 5-9 классам. Они будут опубликованы в 2024 году, сообщает «Катунь 24».

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

По словам автора учебников, они прошли две апробации РАН, подобная процедура в таком формате проводится впервые.

Создание новых учебных пособий базировалось на Федеральном государственном образовательном стандарте и уже существующем в этой линейке издании для учеников 10-11 классов.

Учебники будут изданы в двух томах: один из томов будет посвящен истории России, а другой — истории стран мира.

Автор также отметил, что новые пособия станут лучшими из тех, что были изданы в России за последние 30 лет.

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