В России анонсировали публикацию новых учебников истории для средних классов

По словам автора учебников, они прошли две апробации РАН, подобная процедура в таком формате проводится впервые.
Создание новых учебных пособий базировалось на Федеральном государственном образовательном стандарте и уже существующем в этой линейке издании для учеников 10-11 классов.
Учебники будут изданы в двух томах: один из томов будет посвящен истории России, а другой — истории стран мира.
Автор также отметил, что новые пособия станут лучшими из тех, что были изданы в России за последние 30 лет.
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