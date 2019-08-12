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Образование

В России безвозвратно исчезнут около 100 рабочих специальностей

Через год в колледжах из перечня профессий вычеркнут почти 100 позиций, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Заменить их планируется более продвинутыми.

Рабочий на заводе.
Рабочий на заводе.
Анна Зайкова

Как сообщает «Газета.ру», уберут в первую очередь те профессии, которые не пользуются у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Например, среди них «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».

По словам Васильевой, некоторые профессии «устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают, третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».

Чем заменят исчезнувшие профессии?

На их место, как утверждает министр, придут другие. Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» — то есть технологии с использованием 3D-печати.

Рабочие на &quot;Алтайском моторном заводе&quot;.
Рабочие на «Алтайском моторном заводе».
Анна Зайкова

Плюс к этим профессиям и специальностям — «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн».

«И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом — „Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства“. По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск», — сообщила министр, добавив, что уже сейчас по этому направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в восьми регионах России.

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