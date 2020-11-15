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Образование

В России готовы перенести итоговое сочинение, чтобы школьники не жульничали

Дату итогового сочинения для школьников могут перенести из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену.
СС0

По плану школьники должны писать сочинение 2 декабря.

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал он.



При этом Музаев объяснил, что решение будет приниматься относительно всех регионов сразу, несмотря на разную эпидемиологическую ситуацию. Поэтому, если власти решат перенести экзамен на другую дату, это будет касаться всех школьников страны.

Глава Роспотребнадзора также отметил, что скептически относится к варианту написания сочинения в дистанционном формате. По его словам, есть риск того, что школьники будут писать работу вместе с родителями. Это повлияет на объективность результатов экзамена.

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