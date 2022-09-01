В России не будут отказываться от бумажных учебников

По словам главы ведомства, электронные версии учебников создаются для дополнения существующей на данный момент традиционной образовательной системы. Кроме того, электронные учебники должны помогать учителям повышать качество образования.
Однако, отказываться от печатных учебников в министерстве не готовы, поскольку прислушиваются к рекомендациям медицинского сообщества.
«Здесь должен быть комплексный подход, мы советуется и с Роспотребнадзором, и медицинскими работниками, чтобы все нормы, которые предписаны, соблюдались», — заявил министр.
Ранее в барнаульских школах прошли торжественные церемонии поднятия российского флага.