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Образование

В России объявили трехнедельные каникулы для школьников

В России объявлены трехнедельные школьные каникулы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля.

Министр отметил, что в школах будет организована поддержка дистанционного обучения, также будет открыт доступ к электронным учебникам. Кроме того, чиновник сказал, что родители учащихся начальных классов смогут отправлять детей в школы, если ребенка не с кем оставить дома, пишет bfm.ru.

Также объявлено о переносе с марта на июнь досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Это касается 32 тысяч школьников, которые подавали заявления на досрочный ЕГЭ.

Ранее весенние каникулы длились с 23 по 31 марта.

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